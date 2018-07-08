Помпео призвал КНДР повторить путь Вьетнама

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР может повторить путь Вьетнама, если северокорейский лидер Ким Чен Ын «поймает момент». Об этом сообщает Reuters.

Помпео добавил, что переговоры Соединенных Штатов и Вьетнама в 1985 году по возвращению останков американских солдат привели к нормализации отношений между странами. Такие же переговоры в данный момент идут между США и КНДР, отметил госсекретарь.

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С 1957 по 1975 годы во Вьетнаме происходил один из крупнейших военных конфликтов ХХ века. В марте 1965 армия США начала полномасштабную операцию в регионе.

Ранее Помпео отверг обвинения КНДР в том, что Соединенные Штаты проводят переговоры с КНДР в «гангстерском настрое».