Лондон обратится к союзникам для ответа на повторный инцидент с «Новичком»

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Лондон проконсультируется со своими союзниками о возможном ответе России на последнее отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, пишет The Guardian.

«Как и раньше, мы проконсультируемся с нашими международными партнерами и союзниками после этих последних событий. Внимание всего мира приковано в настоящее время к России, не в последнюю очередь из-за чемпионата мира по футболу. Настало время, чтобы российское государство откликнулось и объяснило, что именно произошло», — сказал Саджид Давид во время заседания в Палате Общин.

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Глава МВД отметил, что Москва должна объяснить то, что в точности произошло.

Ранее сообщалось, что двое британцев находятся в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом.

Посольство России в Лондоне уже прокомментировало инцидент в Эймсбери.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию экстренного заседания британского МВД по новому отравлению «Новичком».