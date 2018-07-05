Посольство России в Лондоне прокомментировало инцидент в Эймсбери

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Посольство России в Великобритании прокомментировало ситуацию вокруг отравления двух британских граждан в городе Эймсбери. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Все утверждения о причастности России к инцидентам в Солсбери и Эймсбери являются спекуляциями», — говорится в сообщении.

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По мнению ведомства, Лондон вместо сотрудничества с Россией по делу Скрипаля и инциденту в Эймсбери пытается «затуманить ситуацию».

Как отмечается, никто с британской стороны не связывался с посольством России в Лондоне по поводу отравления в Эймсбери.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления двух человек в британском Эймсбери является «грязной политической игрой».