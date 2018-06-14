Белый дом рассказал, зачем Трамп отдал честь генералу КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал честь генералу Северной Кореи Но Гван Чхолю в знак любезности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, это «была обычная любезность» со стороны Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отдал честь генералу Северной Кореи Но Гван Чхолю в ходе встречи с делегацией КНДР в Сингапуре.

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Также стало известно, что в КНДР впервые показали сюжет о саммите Ким Чен Ына и Трампа.

Как отмечалось, в программе показано подписание совместного соглашения, в котором Северная Корея обязалась предпринять шаги по денуклеаризации полуострова.