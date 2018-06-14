Помпео подтвердил сохранение санкций против КНДР до полной денуклеаризации

Действующий санкционный режим против Северной Кореи останется без изменений, пока Соединенные штаты не будут уверены в «полном денуклеаризции» КНДР, заявил государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Сеуле, сообщает «Би-би-си».

Помпео посетил Южную Корею специально для встречи с союзниками США на Корейском полуострове. Вместе они обсудили сингапурский саммит и неожиданное заявление президента Трампа о прекращении совместных военных учений США и Южной Кореи.

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Госсекретарь назвал саммит «переломным моментом» в отношениях Соединенных штатов и Северной Кореи.

Также он опроверг заявления северокорейских СМИ утверждавших, что США готовы пойти на уступки Пхеньяну.

Помпео акцентировал внимание на том, что Соединенные штаты остаются «верны достижению полной, проверенной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

Ранее сообщалось, что Китай, Япония и Южная Корея сформулировали единую позицию по санкциям против КНДР.