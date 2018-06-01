Врио губернатора Алтайского края рассказал о планах на посту

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил правительству региона врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщает РИА «Новости».

На процедуре представления полпред зачитал указ главы государства Владимира Путина и представил Томенко.

Реклама

«Я хочу вам представить Томенко, я не буду рассказывать его биографию, он не один год работал с четырьмя губернаторами Красноярского края. Он опытный человек и грамотный специалист», — сказал Меняйло.

Новый врио губернатора, в свою очередь, пообещал работать, основываясь на фундаменте устойчивого развития региона.

«Серьезная большая работа обеспечила его устойчивое и позитивное развитие. Вижу своей задачей продолжение работы на основе созданного фундамента. Считаю необходимым от него стартовать и опираться, так, чтобы край развивался в ускоренном темпе. Постоянном, непрерывном его росте и качестве жизни и среды, которое нас окружает», — сказал Томенко.

Он отметил, что не планирует революционных изменений в политике края.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края.