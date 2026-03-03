Размер шрифта
Российская пенсионерка устроила дома пожар, разогревая еду животным

В Кировской области пенсионерка грела еду животным и устроила дома пожар
В Кировской области пенсионерка устроила пожар и получила ожоги, разогревая еду животным. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в городе Малмыж на улице Коммунальной, когда женщина разогревала корм для животных на газовой плите. Из-за нарушения правил использования плиты произошло возгорание газовоздушной смеси — в результате пенсионерку с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

Огонь повредил потолочное перекрытие помещения и крышу пристроя. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не допустили распространения пламени и спасли жилой дом от возгорания. Для тушения пожара привлекли шесть человек и две единицы спецтехники.

Ранее в Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи.

 
