Российская пенсионерка устроила дома пожар, разогревая еду животным

В Кировской области пенсионерка грела еду животным и устроила дома пожар

В Кировской области пенсионерка устроила пожар и получила ожоги, разогревая еду животным. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в городе Малмыж на улице Коммунальной, когда женщина разогревала корм для животных на газовой плите. Из-за нарушения правил использования плиты произошло возгорание газовоздушной смеси — в результате пенсионерку с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

Огонь повредил потолочное перекрытие помещения и крышу пристроя. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не допустили распространения пламени и спасли жилой дом от возгорания. Для тушения пожара привлекли шесть человек и две единицы спецтехники.

