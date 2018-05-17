В проекте коалиционного правительства Италии предполагается снятие санкций с России

В проекте коалиционного правительства, который составили представители партий «Лига» и «Движение 5 звезд», набравших большинство голосов на парламентских выборах, выдвинуто требование о снятии санкций с России. Проект опубликован изданием La Stampa.

«Задачей нового правительства является проведение внешней политики, в основе которой будут лежать национальные интересы и принцип невмешательства во внутренние дела отдельных стран», — заявили составители проекта.

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В проекте подчеркивается, что хотя США остаются главным союзником страны, Италии необходим диалог с Россией для расширения экономического сотрудничества и решения региональных кризисов.

«С этой целью следует незамедлительно снять санкции, которые введены в отношении России, для того, чтобы она смогла вновь стать стратегическим посредником в решении региональных кризисов (в Сирии, Ливии, Йемене)», — подчеркивается в проекте.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поставил политическим партиям ультиматум из-за неспособности сформировать коалиционное правительство.