Трамп обратился к открывающим посольство в Иерусалиме

Записанную речь президента США Дональда Трампа показали на открытии американского посольства в Иерусалиме, передает Reuters.

«Наша главная надежда — на мир», — сказал Трамп.

Открытие американского посольства проходит на фоне столкновений между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа. В данный момент известно о 37 жертвах с палестинской стороны.

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«Соединенные Штаты остаются приверженными сохранению прочного мирного соглашения. США всегда будут большим другом Израиля и партнером в деле свободы и мира» — добавил Трамп.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия дипломатической миссии США в Иерусалиме.