AP: команда Мюллера опросила друга Трампа

Работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера федеральные агенты поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Дональда Трампа американским инвестором Томом Барраком. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.



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По данным издания, Баррак дал людям Мюллера интервью на условиях анонимности, в рамках расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году.

Как отмечается, в основном инвестору задавали вопросы по поводу бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.

По словам источников, также команда Мюллера спрашивала Баррака о финансировании избирательной кампании Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США опросила Виктора Вексельберга.