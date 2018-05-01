CNN: президент Южной Кореи нашел место для встречи Трампа и Ким Чен Ына

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына, что встречу с президентом США Дональдом Трампом стоит провести на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в качестве аргументов было приведено, что Ким Чен Ыну легко добраться до Пханмунджома, а также в данном месте подготовлены все технические аспекты для освещения мероприятия. Источник также добавил, что если саммит пройдет в демилитаризованной зоне, то часть его мероприятий может состояться на северокорейской стороне.

Ранее Трамп написал в твиттере, что возможно ему стоит провести встречу с Ким Чен Ыном в «Доме мира», который находится на стороне Южной Кореи в приграничной зоне Пханмунджом.