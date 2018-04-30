Глава МВД Британии ушла в отставку
Глава министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис британского премьера.
Как отмечается, Тереза Мэй одобрила прошение об отставке.
С прошлой недели Радд оказалась в центре скандала. СМИ узнали о существовании в министерстве документа с целевыми показателями по высылке иммигрантов.
Сама Радд заявляла, что не была осведомлена о подобном документе в ведомстве. Однако позднее The Guardian, в распоряжении которой оказалось письмо Радд на имя Мэй, опровергла слова министра.
Amber Rudd resigns as home secretary after Windrush scandal https://t.co/jnTWqP5PU4— The Guardian (@guardian) 29 апреля 2018 г.