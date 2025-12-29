Размер шрифта
Мать заподозрили в убийстве двоих малолетних детей в Иркутске

В Иркутске мать заподозрили в убийстве двух малолетних детей 
В Иркутске мать двоих детей в возрасте трех и пяти лет заподозрили в их убийстве. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 декабря в квартире дома на улице Баумана — там обнаружили тела двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух малолетних.

По подозрению в убийстве детей задержали их мать. Женщину допросили, сейчас с ней проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, было возбуждено второе уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность. Стражи порядка дадут оценку работе органов системы профилактики. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее в Петербурге экс-сутенерша убила свою четырехмесячную дочь.
 
