Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере заявил, что Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений.

«Венесуэла и Испания договорились начать процесс нормализации своих дипломатических отношений путем возвращения в ближайшие дни своих послов, чтобы восстановить каналы дипломатического диалога в рамках взаимного уважения и международного права», — написал Арреаса.

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В январе власти Венесуэлы объявили посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата. Также страна отозвала посла из Испании из-за «колониальной агрессии правительства Королевства Испании».

В свою очередь власти Испании объявили персоной нон грата посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа.