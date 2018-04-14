Посол России пристыдил США за удары по Сирии

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал ракетные удары США по Сирии вооруженной агрессией и «очередной постыдной акцией США и их союзников», передает РИА «Новости».

«Ракетные удары по Сирии без санкции СБ ООН и без заключения со стороны ОЗХО по вопросу о применении химоружия в Сирии — это вооруженная агрессия, грубейшее нарушение международного права, неуважение к ООН, фактическая помощь террористам ИГИЛ и Ан-Нусры, против которых сражается сирийская армия», — заявил Галузин.

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По его словам, «мир опять страдает от маниакального стремления США к разрушительному «лидерству»

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу докладывает президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии.

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«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.