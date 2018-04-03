В МИД назвали заявления НАТО о готовности к диалогу с Россией театром абсурда

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал театром абсурда заявления НАТО о готовности к диалогу с российской стороной на фоне высылки дипломатов, передает РИА «Новости».

По его словам, действия блока по высылке российских дипломатов «уже противоречат тем многочисленным заявлениям» и генсека и других представителей НАТО о том, что организация стремится к диалогу с Россией, предотвращению опасных военных инцидентов, а также созыву заседания Совета Россия-НАТО.

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«Это театр абсурда», — заметил Грушко.

Ранее в Британии заявили о невозможности партнерства с Россией из-за ее агрессии.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.