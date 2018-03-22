Памфилова увидела системные пороки в избирательной системе Петербурга

В избирательной системе Санкт-Петербурга видны системные пороки, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга. Хотя еще раз хочу сказать: подвергать сомнениям итоги голосования в целом по городу нет никаких оснований, но претензии есть, и серьезные», — отметила Памфилова.

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Глава ЦИКа добавила, что поручила сформировать для проверки в Петербурге серьезную группу по всем направлениям избирательного процесса.

«Потому что уже здесь видно какие-то системные пороки, я бы сказала. Проверим все «от и до», это очень важно… Мы считаем, что надо сделать все возможное, чтобы вообще полностью оздоровить всю систему [в Санкт-Петербурге]», — сказала Памфилова.

Ранее ЦИК рассказал, на скольких участках отменили итоги президентских выборов.