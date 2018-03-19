Джонсон рассказал о совместных с НАТО мерах против России

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что страны работают по широкому кругу мер против России, однако не уточнил, каких именно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы разделяем точку зрения, что отравление (бывшего полковника ГРУ) Сергея Скрипаля — это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет — от российской аннексии Крыма до кибератак и вовлечения в сирийскую войну. Российское государство себя показало», — сказал Джонсон.

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По словам главы британского МИДа, Россия нарушает международное право, а также игнорирует ценности Великобритании.

«Мы работаем с нашими партнерами по широкому кругу мер, направленных на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с fake news», — подчеркнул Джонсон.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о мотиве России в отравлении Скрипаля.