ЕК: Британия может рассчитывать на солидарность ЕС по делу Скрипаля

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания может рассчитывать на солидарность Евросоюза в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает Reuters.

«Мы очень обеспокоены ситуацией, в том числе, находками, которые есть у Великобритании. И, конечно, Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС в этом отношении», — сказал Домбровскис.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили «агрессивное поведение» России и пришли к выводу, что на него необходимо реагировать совместно с союзниками.