Трамп допустил снятие ограничения на срок президентства в США

Президент США Дональд Трамп восхитился инициативой властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, а также предложил сделать то же самое в Соединенных Штатах, передает телеканал CNN.

«Он (Лидер КНР Си Цзиньпин) президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это отлично. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое однажды», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для председателя и вице-председателя Китайской Народной Республики.