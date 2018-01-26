Саакашвили назначили ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд принял решение о помещении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест, передает «УНН».

«Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», — говорится в постановлении коллегии судей.

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Генеральная прокуратура обращалась к суду с просьбой поместить Саакашвили под круглосуточный домашний арест.

Ранее сообщалось, что прокуратура Грузии надеется на экстрадицию Саакашвили на родину.