Посол Грузии в Австрии умер спустя два дня после своего дня рождения

На 58-ом году жизни скончался посол Грузии в Австрии, постоянный представитель Грузии при ОБСЕ и в международных организациях расположенных в Вене Константин Залдастанишвили, передает «Интерфакс».

Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования семье и близким дипломата.

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Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что Залдастанишвили был «большим человеком, дипломатом, профессионалом и грузинским государственным деятелем, которого грузинской дипломатии будет не хватать».

Отмечается, что Залдастанишвили 23 декабря исполнилось 57 лет. Должность посла Грузии в Австрии он занимал с июня 2013 года.