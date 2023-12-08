Путин награждает героев России

Путин закончил вручать медали. Он назвал награжденных людьми немногословными, но их дела на поле боя говорят за них.
Путин начал вручать медали. Он пожимает руку каждому награжденному, а затем прикрепляет медаль к его пиджаку.
Путин сказал, что честь, чувство долга, беззаветная любовь к отчизне — определяющие качества в сегодняшней ситуации. По его словам, подвиги российских военнослужащих поражают, ими гордится вся страна. Путин заявил, что нужно знать и чтить Героев Отечества.
По словам Путина, российские военнослужащие во время СВО полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники.
Владимир Путин заявил, что среди награжденных много тех, кто применял на фронте современные технологии и с риском для жизни спасал сослуживцев.
Владимир Путин начал награждение. Он сказал, что чувствует стремление людей в России к солидарности.
8 декабря президент России Владимир Путин проведет церемонию вручения медалей «Золотая звезда». Мероприятие пройдет Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на него приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.
Среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденами мужества. Церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который будет отмечаться 9 декабря.