Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Путин награждает героев России

Президент Путин вручает героям России медали «Золотая звезда» – онлайн

close
100%
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня Героев Отечества, 8 декабря 2023 года

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле накануне Дня Героев Отечества, 8 декабря 2023 года

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости
Владимир Путин награждает героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14.07

❗️ Путин сообщил о выдвижении в президенты

14.00

13:44

Путин закончил вручать медали. Он назвал награжденных людьми немногословными, но их дела на поле боя говорят за них.

13:36

Путин начал вручать медали. Он пожимает руку каждому награжденному, а затем прикрепляет медаль к его пиджаку.

13:35

Путин сказал, что честь, чувство долга, беззаветная любовь к отчизне — определяющие качества в сегодняшней ситуации. По его словам, подвиги российских военнослужащих поражают, ими гордится вся страна. Путин заявил, что нужно знать и чтить Героев Отечества.

13:34

По словам Путина, российские военнослужащие во время СВО полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники.

13:33

Владимир Путин заявил, что среди награжденных много тех, кто применял на фронте современные технологии и с риском для жизни спасал сослуживцев.

13:32

Владимир Путин начал награждение. Он сказал, что чувствует стремление людей в России к солидарности.

12:31

8 декабря президент России Владимир Путин проведет церемонию вручения медалей «Золотая звезда». Мероприятие пройдет Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на него приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденами мужества. Церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который будет отмечаться 9 декабря.

13:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию награждения героев России.

Появились новые записи
показать
Комментарии
Картина дня
Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня
Военная операция на Украине, день 653-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 653-й день
«Осталось согласовать с армией РФ»: смогут ли США добиться мира на Украине на своих условиях
Файнер: США хотят заставить РФ пойти на приемлемый для Киева диалог в 2024 году
Путин постановил отпраздновать 100-летие Ингушетии
Именем Овечкина предложили назвать хоккейную арену в России
Создатель «Бандитского Петербурга» рассказал о комплексе актера Льва Борисова
Анонсирована крупнобюджетная игра про Блэйда из комиксов Marvel
Новости и материалы
Путин заявил о развеянном мифе о неуязвимости военной техники Запада
В ФРГ признали экстремистским отделение АдГ, выступающей против поставок оружия Киеву
ВВС Израиля ударили рядом со штаб-квартирой Красного Полумесяца в Хан-Юнисе
Орбан предложил Украине альтернативу членству в ЕС
Дизайнер рассказала, как использовать в интерьере цвет Peach Fuzz
Орбан раскрыл главную причину, почему Украина не может войти в ЕС
Россиянам рассказали, во сколько обходится владение электромобилем в крупных городах
Новая модель боевого снаряжения «Стрелок» начала поступать в армию России
Виктория Дайнеко описала свой самый противный корпоратив: «Было очень неприятно»
Обнаружен ген, защищающий от ожирения
Molecular Metabolism: особый вариант гена GIP может обеспечивать стройность
Школу в Ростовской области перевели на дистант после массового отравления учеников
В Кремле началась церемония вручения государственных наград Героям РФ
В Армении выразили надежду решить с РФ вопрос с поставкой оружия как партнеры
Пациентка получила огнестрельное ранение ягодиц во время прохождения МРТ
Пожилая женщина оказалась в реанимации из-за ошибки в счете за воду
Митя Фомин покрыл позором мошенников, укравших его Telegram-канал
«Потерял сознание за рулем»: Хилькевич рассказала о происшествии по дороге на съемки
Главу завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей Су-27
Все новости
Дело о халатности возбудили после стрельбы в Брянске
Верховный суд Финляндии постановил освободить россиянина Петровского
На Украине запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне
В парламенте Армении анонсировали обмен пленными с Азербайджаном
Суд обязал Полонского выплатить Дерипаске компенсацию за интервью
Доходы российского бюджета снизились в ноябре
«Секс-символ 80-х»: Ким Бейсингер — 70
В Литве проверят выдачу паспортов детям Романа Абрамовича
«Барби» и «Аквамен» поборются на «Оскаре» за лучшие визуальные эффекты
И будет нефть. Вышли «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро
В сети вышел фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
«Падает, объятый пламенем»: как загадочная молния сбила американский авиалайнер
Удар молнии уничтожил Boeing 707 в небе над Элктоном 60 лет назад
«При виде актерских вагончиков внутри все сжималось». Актриса Суркова — об «Ольге» и выгорании
Актриса Суркова призналась, что лечилась полгода после зимних съемок в «Ольге»
Тест: угадайте литературную мать по описанию
О какой героине русской литературы эти цитаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами