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Политика

Военная операция на Украине, день 652-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 652-й день

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Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО

Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Американские сенаторы не смогли договориться о выделении $61 млрд на помощь Украине. Дмитрий Песков заявил, что США специально демонизирует Россию, чтобы оправдать выделение средств Украине. Специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф считает, что без поддержки Запада украинский президент Владимир Зеленский завершит конфликт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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15:07

МИД Китая призвал ЕС поговорить с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе.

15:03

Согласно данным МО РФ, российские военные сбили самолет Су-25 ВСУ и перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Также они уничтожили 27 украинских дронов.

14:50

⚡️Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине:

— На Купянском направлении российские военные отразили пять штурмовых атак. ВСУ потеряли 75 человек, два танка, четыре бронетранспортера, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000», гаубицу М198 и орудие Д-30; — На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin»;

— На Донецком направлении российские военные отразили две атаки. ВСУ потеряли до 175 солдат, три боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin», «Акация» и «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119; — На Южно-Донецком направлении ВС РФ атаковали ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и артиллерийскую систему М777;

— На Запорожском направлении российские военные атаковали ВСУ. Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»; — На Херсонском направлении российские военные поразили противника. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

14:43

Специалист по оборонной политике США Майкл Стрикоф в беседе с France24 заявил, что без поддержки Запада лидеру Украины Владимиру Зеленскому придется поставить точку в конфликте с Россией.

14:36

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство США занимается демонизацией России, чтобы «продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны». Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, что РФ может вторгнуться в страну НАТО после возможной победы на Украине.

14:33

❗️Сенат США отказался принять законопроект о выделении Украине дополнительной помощи в размере $61 млрд. Республиканцы проголосовали за выделение финансирования только Израилю, но демократы заблокировали это решение.

14:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 652-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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