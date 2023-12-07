Военная операция на Украине, день 652-й

14:50

⚡️Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине:

— На Купянском направлении российские военные отразили пять штурмовых атак. ВСУ потеряли 75 человек, два танка, четыре бронетранспортера, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000», гаубицу М198 и орудие Д-30; — На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки. Украинская сторона потеряла до 280 военнослужащих, две боевые машины пехоты и две самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin»;

— На Донецком направлении российские военные отразили две атаки. ВСУ потеряли до 175 солдат, три боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin», «Акация» и «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119; — На Южно-Донецком направлении ВС РФ атаковали ВСУ. Противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины и артиллерийскую систему М777;

— На Запорожском направлении российские военные атаковали ВСУ. Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»; — На Херсонском направлении российские военные поразили противника. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».