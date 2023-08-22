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Политика

Военная операция на Украине, день 545-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 545-й день

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Тренировка добровольческого батальона в Запорожской области

Тренировка добровольческого батальона в Запорожской области

Александр Полегенько/ТАСС
Минобороны РФ сообщило об уничтожении катера ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море. Также в ведомстве рассказали о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ четырьмя БПЛА. Для согласия США на передачу истребителей F-16, Киев должен выполнить несколько условий, заявили в Пентагоне. Японская сеть Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в России, сообщают «Ведомости».
Трансляция
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8:56

Возможная встреча Эрдогана и Путина в сентябре пока не конкретизирована, но ее детали могут проясниться в ходе планируемого визита главы МИД Турции в Россию, сообщил РИА Новости источник в администрации Эрдогана.

По его словам, место предполагаемых переговоров зависит от графика президентов, вариант с Россией не исключен.

8:48

8:28

Полеты во «Внуково» и «Домодедово» ограничивались для безопасности рано утром, 9 рейсов перенаправили в запасные аэропорты, сообщает Росавиация. Ночные ограничения вводились в двух аэропортах Москвы, сейчас все воздушные гавани столицы и аэропорт «Жуковский» работают штатно.

8:27

8:21

⚡️ Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих российских магазинов, сообщил один из партнеров японской компании «Ведомостям». Владельцы торговых центров подтвердили информацию.

8:17

Несколько видов БПЛА могут быть исключены из-под запрета на использование в регионах РФ, рассказал в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим (дает возможность тестировать работу БАС — прим. ТАСС) будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации. <…> Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними», — рассказал он.

8:13

Для согласия США на передачу истребителей-бомбардировщиков F-16, Киев должен выполнить несколько условий, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По словам Сингх, украинским летчикам потребуется «серьезная подготовка по английскому языку» для использования F-16.

По ее словам, Киев «все еще определяет, какое число летчиков смогут пройти подготовку».

8:10

8:07

❗️ Экипаж Су-30СМ в районе российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

8:03

❗️ Киев пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России в ночь на 22 августа.

В военном ведомстве добавили, что «в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 545-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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Картина дня
Российский Су-30СМ уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Черном море
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