Военная операция на Украине, день 545-й

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Возможная встреча Эрдогана и Путина в сентябре пока не конкретизирована, но ее детали могут проясниться в ходе планируемого визита главы МИД Турции в Россию, сообщил РИА Новости источник в администрации Эрдогана.

По его словам, место предполагаемых переговоров зависит от графика президентов, вариант с Россией не исключен.