Военная операция на Украине, день 545-й

Возможная встреча Эрдогана и Путина в сентябре пока не конкретизирована, но ее детали могут проясниться в ходе планируемого визита главы МИД Турции в Россию, сообщил РИА Новости источник в администрации Эрдогана.
По его словам, место предполагаемых переговоров зависит от графика президентов, вариант с Россией не исключен.
Полеты во «Внуково» и «Домодедово» ограничивались для безопасности рано утром, 9 рейсов перенаправили в запасные аэропорты, сообщает Росавиация. Ночные ограничения вводились в двух аэропортах Москвы, сейчас все воздушные гавани столицы и аэропорт «Жуковский» работают штатно.
⚡️ Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих российских магазинов, сообщил один из партнеров японской компании «Ведомостям». Владельцы торговых центров подтвердили информацию.
Несколько видов БПЛА могут быть исключены из-под запрета на использование в регионах РФ, рассказал в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Василий Шпак.
«Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим (дает возможность тестировать работу БАС — прим. ТАСС) будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации. <…> Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними», — рассказал он.
Для согласия США на передачу истребителей-бомбардировщиков F-16, Киев должен выполнить несколько условий, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По словам Сингх, украинским летчикам потребуется «серьезная подготовка по английскому языку» для использования F-16.
По ее словам, Киев «все еще определяет, какое число летчиков смогут пройти подготовку».
❗️ Экипаж Су-30СМ в районе российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
❗️ Киев пытался атаковать четырьмя беспилотниками объекты в РФ. Два сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России в ночь на 22 августа.
В военном ведомстве добавили, что «в результате пресеченных террористических атак пострадавших нет».