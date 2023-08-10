Атака 13 дронов на Москву и Севастополь. Военная операция на Украине, день 533-й

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В МИД России считают, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам», — сказал Галузин.

Замглавы МИД РФ добавил, что возобновление сделки возможно только в соответствии с заявленными гуманитарными целями.