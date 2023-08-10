Атака 13 дронов на Москву и Севастополь. Военная операция на Украине, день 533-й

Украинский министр обороны Алексей Резников в социальных сетях показал новые бронемашины Senator от производителя Roshel. Их Украина получила от Канады
В Курской области украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, боевой беспилотник упал и взорвался на территории мелькомбината в поселке Теткино Глушковского района, который находится примерно в двух километрах от границы. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
В селе Яркое поле Джанкойского района Крыма предприниматель обнаружил обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает Telegram-канал Shot.
Прибывшие на место эксперты установили, что аппарат — беспилотник самолетного типа, который был начинен взрывчаткой и поражающими элементами.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
В Ровенской области, Украина, с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.
Российские военные группировки «Юг» поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой, сообщает РИА Новости.
По данным военнослужащих, удар был нанесен зажигательными боеприпасами, в результате чего возникло несколько очагов возгорания. Украинские военные принялись тушить огонь, однако по ним нанесли удар из 152-миллиметровой гаубицы Д-20.
Минобороны России сообщило, что российские военные отразили 16 атак противника на разных направлениях.
Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных США кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на киевского чиновника. Он утверждает, что в документе находится информация о числе использованных кассетных снарядов и данные о пораженных целях.
Ранее США передали Украине кассетные боеприпасы из-за нехватки обычных снарядов
В МИД России считают, что возобновление зерновой сделки возможно при выполнении поставленных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.
«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам», — сказал Галузин.
Замглавы МИД РФ добавил, что возобновление сделки возможно только в соответствии с заявленными гуманитарными целями.
Минобороны РФ сообщает, что ночью над территорией Калужской, Московской областей и Севастополя сбили украинские беспилотники.
«В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет», — добавили в ведомстве.