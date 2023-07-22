Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 514-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине. 514-й день

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости
ВМС Британии вместе с союзниками начали обучать ВСУ разминированию на воде. ВСУ ночью обстреляли Донецк. После разрыва зерновой сделки объемы экспорта продовольствия с Украины сократились минимум на 30%, сообщает Bloomberg. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду полуострову. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:47

Изъятия немецкими таможенниками автомобилей с российскими номерами нельзя списать на одно лишь чрезмерное рвение таможенников, этому могло предшествовать распоряжение со стороны властей, допустил в интервью РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Также депутат указывает на то, что правительство - несмотря на запросы ряда политиков и публикаций в СМИ - не осуждает и не пресекает действия таможенников.

«Это наводит на мысль о поступившем сверху распоряжении. В ответе на мой запрос правительство подтвердило арест автомобилей россиян, сославшись на европейские санкции, запрещающие ввоз в страну товаров роскоши и автомобилей. Тот факт, что авто использовались для транзита в третьи страны ЕС, нисколько их не смущает», — подчеркивает он.

Политику известно о порядка десяти подобных случаях, хотя действительный размах изъятий трудно установить, как отмечает он.

Ранее в Германии участились аресты автомобилей с российскими номерными знаками, что стало следствием неверного толкования регламента о запрете импорта некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.

9:44

Российская армия отражает новое наступление ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и «Брэдли», — рассказал он.

9:12

❗️Главы двух комитетов Совета Федерации не поддержали решение депутатов оставить в качестве нижней планки призывного возраста 18 лет. Сенаторы настаивают на ее повышении до 21 года.

«Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило - 21 год и 30 лет - возраст призыва на срочную службу», — заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

8:50

Утром ВСУ выпустили еще 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:32

8:19

8:15

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим - ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф», — сказал РИА Новости Константинов.

Ранее минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.

8:10

Украинские войска ночью выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:03

Британские военные совместно с экспертами из США, Франции, Бельгии и Грузии осуществляют подготовку украинских солдат по разминированию на воде, следует из заявления, опубликованного на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании.

Подготовка украинских водолазов, саперов, а также специалистов по работе «с подводными аппаратами без экипажа» проходит в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии.

В подготовке, среди прочего, также принимают участие эксперты из США, Франции, Бельгии и Грузии. Обучение включает как очистку судоходных путей от мин, так и обеспечение безопасности мелководья и пляжей для десантных рейдов, очистку портов, причалов и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз.

В рамках обучения также была проведена работа по ознакомлению с подводными аппаратами, изучающими потенциально опасные объекты перед началом работы водолазов-саперов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 514-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие
В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах
В России за первую половину 2023 года совершено более тысячи террористических преступлений
Журналистке «Газеты.Ru» поступили угрозы после работы над статьей о пирамиде Life is good
Бразильский журналист рассказал о злости Фернандеса из-за новостей о лишнем весе
В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях из-за высказываний о Крымском мосте
Жена автора «Рюмки водки на столе» покончила с собой
Новости и материалы
Американская разведка рассказала о тактическом ядерном оружии России
С обеих сторон Крымского моста исчезли пробки
Названы суточные потери ВСУ при двух попытках форсировать Днепр
Месси рассказал, кому посвятил первую победу в составе «Интер Майами»
Каршеринговый автомобиль проехал по встречной полосе ТТК и попал в ДТП
Уехавший от мобилизации украинец пропал в Канаде
Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения
Цены на недвижимость в России могут снизиться
В Запорожской области назвали «очень горячей» ситуацию на одном из направлений
Стало известно, кому могут отказать в пособии по безработице
Американский боксер рассказал о мечте жить в России
Эксперт рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск
В Японии сообщили о переходе от дефляции к рекордной инфляции
Полиция со стрельбой и погоней задержала в Екатеринбурге водителя Porsche
В Норвегии потребовали остановить торговлю алюминием из России
В США рассказали, что лишит Байдена шансов на переизбрание
Тренер Семин призвал не смотреть Дзюбе в паспорт
Тренер «Интер Майами» назвал гол Месси обычным делом
Все новости
Евгений Зараменских
Зачем России собственные беспилотники?
Где в России сейчас наиболее активно используются дроны
«Тамара промыла мне мозги». Истории россиян, вложившихся в пирамиду Life is good
Вложившиеся в финансовую пирамиду Life is good 18 тысяч человек потеряли 15 млрд рублей
Дело в мозге. Почему для детей естественно много спать и эмоционально реагировать
Невролог Коньшина: в отличие от взрослого, для младенца нормально спать 20 часов в сутки
«Это противоречит Конституции». Сенаторы не поддержали предложение лишать гражданства по рождению
В Госдуму внесли законопроект о возможности лишения полученного по рождению гражданства РФ
За что задержан Игорь Стрелков
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан по делу об экстремизме
«Возраст посетительниц не проверяли». В Москве обнаружили 13-летнюю девочку в «аниме-притоне»
В Москве арестовали на два месяца организатора педофильской аниме-вечеринки
Человек-бетон, барбикор и мини-Бэтмен: самые нелепые костюмы на фестивале Comic-Con
Как одеться в стиле Барби: учимся у Марго Робби
В мировой прокат вышел фильм «Барби» Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли
«Я русских не оперирую. Вы враги». В Молдавии врач грозил пациентке, а потом назвал это «шуткой»
Угрожавший автоматом русской пациентке молдавский хирург заявил, что его неправильно поняли
Посла в Лондоне, заметившего «нездоровый сарказм» в словах Зеленского, уволили
Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко, который раскритиковал его слова о Уоллесе
«Заглядывая в будку, метеоролог задерживает дыхание»: как следят за погодой на полюсе холода Земли
Советские полярники 40 лет назад зафиксировали в Антарктиде рекордные для Земли -89,2°C
«Много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Нижний предел призыва не стали повышать до 21 года
Депутат ГД Картаполов: призывать на срочную службу в России будут с 18 до 30 лет
«Варя клеилась к моему мужу и говорила, что хочет родить от него». Почему не стоит отдыхать с друзьями
Читатели рассказали о ссорах с друзьями на отдыхе из-за кофе, грязи и странного поведения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях