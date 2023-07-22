Военная операция на Украине. День 514-й

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Изъятия немецкими таможенниками автомобилей с российскими номерами нельзя списать на одно лишь чрезмерное рвение таможенников, этому могло предшествовать распоряжение со стороны властей, допустил в интервью РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Также депутат указывает на то, что правительство - несмотря на запросы ряда политиков и публикаций в СМИ - не осуждает и не пресекает действия таможенников.

«Это наводит на мысль о поступившем сверху распоряжении. В ответе на мой запрос правительство подтвердило арест автомобилей россиян, сославшись на европейские санкции, запрещающие ввоз в страну товаров роскоши и автомобилей. Тот факт, что авто использовались для транзита в третьи страны ЕС, нисколько их не смущает», — подчеркивает он.

Политику известно о порядка десяти подобных случаях, хотя действительный размах изъятий трудно установить, как отмечает он.

Ранее в Германии участились аресты автомобилей с российскими номерными знаками, что стало следствием неверного толкования регламента о запрете импорта некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.