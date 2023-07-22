Военная операция на Украине. День 514-й

Изъятия немецкими таможенниками автомобилей с российскими номерами нельзя списать на одно лишь чрезмерное рвение таможенников, этому могло предшествовать распоряжение со стороны властей, допустил в интервью РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Также депутат указывает на то, что правительство - несмотря на запросы ряда политиков и публикаций в СМИ - не осуждает и не пресекает действия таможенников.
«Это наводит на мысль о поступившем сверху распоряжении. В ответе на мой запрос правительство подтвердило арест автомобилей россиян, сославшись на европейские санкции, запрещающие ввоз в страну товаров роскоши и автомобилей. Тот факт, что авто использовались для транзита в третьи страны ЕС, нисколько их не смущает», — подчеркивает он.
Политику известно о порядка десяти подобных случаях, хотя действительный размах изъятий трудно установить, как отмечает он.
Ранее в Германии участились аресты автомобилей с российскими номерными знаками, что стало следствием неверного толкования регламента о запрете импорта некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.
Российская армия отражает новое наступление ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожской области, сообщил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и «Брэдли», — рассказал он.
❗️Главы двух комитетов Совета Федерации не поддержали решение депутатов оставить в качестве нижней планки призывного возраста 18 лет. Сенаторы настаивают на ее повышении до 21 года.
«Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило - 21 год и 30 лет - возраст призыва на срочную службу», — заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Утром ВСУ выпустили еще 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевских властей устроить морскую блокаду полуострову.
«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна не кривлялась, человеком она не станет. Так и киевский режим - ну что он может реально перекрыть? Сами. У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде - чистейший блеф», — сказал РИА Новости Константинов.
Ранее минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Кроме того, в ведомстве заявили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 20 июля.
Украинские войска ночью выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Британские военные совместно с экспертами из США, Франции, Бельгии и Грузии осуществляют подготовку украинских солдат по разминированию на воде, следует из заявления, опубликованного на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании.
Подготовка украинских водолазов, саперов, а также специалистов по работе «с подводными аппаратами без экипажа» проходит в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии.
В подготовке, среди прочего, также принимают участие эксперты из США, Франции, Бельгии и Грузии. Обучение включает как очистку судоходных путей от мин, так и обеспечение безопасности мелководья и пляжей для десантных рейдов, очистку портов, причалов и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз.
В рамках обучения также была проведена работа по ознакомлению с подводными аппаратами, изучающими потенциально опасные объекты перед началом работы водолазов-саперов.