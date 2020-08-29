«Пугают танками»: как прошел 20-й день белорусского протеста

20-й день протестов в Белоруссии отметился задержанием четырех человек на акциях в центре Минска, а также арестом члена координационного совета оппозиции Виталия Кривко. В МВД республики заявили, что всего за прошлый день были задержаны 114 демонстрантов, а также около 50 журналистов.

Реклама

Представителей прессы отпустили после проверки документов, выслав из страны тех, у кого не было аккредитации, а вот протестующих оставили в местах временного заключения. При этом в правозащитном центре «Весна» указали, что на акциях задержали более 180 человек.

Дипломатические представительства США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза в Минске призвали белорусские власти немедленно освободить задержанных. Однако пока руководство Белоруссии не спешит выпускать активистов.

Вместе с протестами продолжились и попытки властей ограничить работу независимых СМИ в республике.

В частности, под блокировку попал сайт издания «Наша Нива» — он не открывается у пользователей как минимум трех операторов связи.

Параллельно демонстрациям противников Лукашенко в республике продолжаются митинги сторонников президента. Отчасти это напоминает предвыборную кампанию. В эту линию вписываются поездки главы государства по заводам и даже участие в подобных митингах.

При этом Лукашенко уверен, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и теперь пришло время заниматься экономикой. Его заявление сделано на фоне угрозы санкций со стороны Запада, падением курса белорусского рубля и отказом банков от выдачи кредитов населению из-за нестабильной политической обстановки.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — сказал Лукашенко.

С точки зрения белорусского лидера, экономическое развитие должно обеспечить наличие морально-политической и психологической поправки у граждан государства. Есть ли она у белорусов в данный момент, он не уточнил, но все же отметил завершение «вакханалии» с протестами.

Как ожидается, акции протеста продолжатся и дальше, а очередное крупное мероприятие вновь состоится в воскресенье, 30 августа. По данным независимых СМИ, на прошлый такой митинг в Минске пришли более 200 тыс. человек — фактически одна десятая от населения белорусской столицы.

Несмотря на то что протесты идут почти месяц, координаторов митингов нет, не считая ряда идейных каналов в социальных сетях, ежедневно публикующих информацию о местах проведения акций. При этом оппозиция не оставляет попыток подключиться к массовым демонстрациям, в частности, с помощью координационного совета по трансферу власти. Этот орган руководство республики считает незаконным, а его членов подозревает в попытке «захвата власти».

Наиболее ярким представителем движения соперников Лукашенко остается Мария Колесникова — глава предвыборного штаба не допущенного до выборов и арестованного Виктора Бабарико. Экс-кандидат в президенты от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская поддерживает протест дистанционно из Литвы.

С точки зрения активистов, именно Тихановская стала победительницей президентских выборов. Сама экс-кандидат уже объявила о готовности стать национальным лидером республики и всячески настаивает на организации нового голосования, что отвергает Лукашенко.

На 20-й день протестов знаковым стало обращение Тихановской к белорусским учителям, которые отчасти поддерживают демонстрации.

Она призвала педагогов очистить свое доброе имя и проявить солидарность к своим протестующим коллегам, а также выступила в поддержку тех учителей, которые выступили против фальсификации на выборах.

«Давайте очистим школу и доброе имя учителей от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог — дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха», — указала Тихановская.

Сама экс-кандидат покинула Белоруссию вскоре после завершения президентских выборов якобы с помощью властей республики. Как писали местные СМИ, Тихановская уехала из страны в Литву из-за давления со стороны руководства Белоруссии. Вернутся же на родину экс-кандидат готова только после запуска диалога с властью — в ближайшей перспективе возможность переговоров не прослеживается, поскольку в Минске оппозицию связывают с «западными кукловодами».

Обращение Тихановской стало ответом на слова Лукашенко об увольнении учителей, не поддерживающих государственную идеологию.

«Если за государственную идеологию выдаются ложь и фальсификации, чего стоит такая идеология? Проявите солидарность, защитите своих коллег — честных учителей! Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель — профессия, основанная на любви к детям и искренности», — объявила экс-кандидат.

Если опираться на публичные выступления Тихановской, то заподозрить ее в прозападной позиции достаточно трудно, несмотря на трактовки официального Минска.

Да, экс-кандидат призывала к помощи международного сообщества, но даже на встрече с представителем Госдепа говорила о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Белоруссии.

По факту даже к России Тихановская относится вполне положительно, хотя белорусские власти не раз предупреждали о том, что события в республики отчасти направлены против Москвы. Как заявила экс-кандидат, Россия играет определенную роль в Белоруссии, но ей стоит «уважать наш суверенитет».

«Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться», — подчеркнула Тихановская.

Это в целом совпадает с российской позицией по белорусскому кризису. В частности, президент России Владимир Путин последовательно указывает на то, что протесты являются внутренним делом республики.

При этом Россия признает победу Лукашенко на выборах и не сомневается в их легитимности.

По словам Путина, Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись. Тем не менее это опять-таки не означает перехода к «вмешательству» в ситуацию, несмотря на то что 28 августа Лукашенко объявил о договоре с Россией по совместному использовании войск в случае угрозы со стороны Запада.

Западные страны пока в ситуацию в Белоруссии вмешиваться не собираются, по крайней мере официально такие решения не озвучиваются. В ЕС и США обсуждаются санкции против страны или ее руководства, но подчеркивается нежелание повторения «украинского сценария» — госпереворот на Украине отчасти начался за счет активного посредничества Запада, который пытался урегулировать ситуацию.

Впрочем, пока со стороны оппозиции звучат призывы к новым выборам, а руководство страны продолжает следовать треку иностранного вмешательства, люди продолжают выходить на улицы крупных городов.