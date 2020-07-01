«Достроим «Северный поток — 2»: Меркель осудила санкции США

«Мы будем действовать в этом контексте», — пообещала Меркель, имея в виду намерение Берлина завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию, передает Bloomberg..

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Германия готовится принять ответные меры, если США введут против «Северного потока — 2» дополнительные санкции. Правительство Меркель рассматривает возможность скоординированных действий на уровне Европейского союза.

Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.

«Это повысит устойчивость Европы, столкнувшейся с экстерриториальными санкциями, введенными третьими странами», — указали в офисе дипломата.

Члены Республиканской партии США внесли на рассмотрение сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2» еще 4 июня. Документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы», его задача — остановить строительство трубопровода.

В конце месяца был подготовлен другой, более мягкий проект закона. В частности, конгрессмены предложили не вводить санкции против организаций, занимающихся инспекцией, проводящих тесты и сертифицирующих газопровод.

Ранее наложить санкции на американских сенаторов, которые инициировали новые ограничительные меры против СП-2, предложил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например, штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших [законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»] сенаторов», — сказал он.

Политик добавил, что Германии необходимо использовать председательство в ЕС. По его мнению, власти ФРГ могли бы «провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США».

По его словам, в комитете бундестага по энергетике большинство парламентариев хотят, чтобы российский газопровод был достроен и введен в эксплуатацию. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских поддержал заявление Эрнста, передает RT.

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят не в сторону демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан.

Безусловно, реализация данного проекта... позволит в первую очередь именно немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции», — сказал парламентарий.

На текущий момент «Северный поток — 2» завершен на 93% и пока находится на паузе, поскольку подрядчик проекта швейцарская компания Allseas под угрозой санкций США отказалась от продолжения строительства. Однако перевод краново-монтажного трубоукладочного судна «Академик Черский» из собственности «Газпром-флота» Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду позволит России своими силами достроить трубопровод, невзирая ограничения, пишет издание Die Welt.

Судну, которое ранее эксплуатировалось «дочкой» «Газпрома», осталось проложить 160 км труб по дну Балтийского моря. Теперь последним фактором, который, вероятно, растянет сроки реализации проекта, станет запрет на ведение деятельности в Балтийском море в июле и августе из-за нереста трески, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила американских политиков и призвала их как можно скорее принять законопроект санкций.

«Нафтогаз» еще раз выражает благодарность Палате представителей, Сената и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA [Закон о защите европейской энергетической безопасности], а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона в обеих палатах Конгресса... «Нафтогаз» с большим уважением призывает Конгресс США безотлагательно принять проект закона «Об уточнении к PEESA», — отметила компания в обращении, размещенном на сайте «Нафтогаза».

Точкой входа газопровода в Балтийское море является район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод идет по дну Балтийского моря и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км. Совокупная мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год.