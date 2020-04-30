Перемирие в Донбассе: к чему пришла «нормандская четверка»

На прошедших в дистанционном формате переговорах в рамках «нормандского формата» главы МИД России, Украины, Франции и Германии поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в Донбассе, передает РИА «Новости».

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По словам руководителя немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса, дипломаты также подняли тему обеспечения безопасности на юго-востоке Украины и затронули вопросы обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганском народными республиками.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость принятия дополнительных мер в поддержку перемирия. Полпред ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика приветствует такое решение «нормандской четверки».

«Насколько можно судить по итоговому общению участников со СМИ, данная встреча прошла примерно в том же русле, в котором проходят заседания контактной группы: представители Украины как в минском, так и в «нормандском формате» делают все, чтобы отказаться от своих обязательств и переиначить суть комплекса мер», — указала она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД стран «нормандской четверки» сегодня не обсуждали вопрос создания консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы трехсторонней контактной группы, хотя Сергей Лавров поднимал этот вопрос.

В середине нынешнего месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в идеале план Киева по Донбассу состоит в том, чтобы вернуть эту территорию под свой контроль и провести там выборы именно по украинским законам.

По словам политика, целью украинских властей является «возвращение к жизни» населения Донбасса.

«Большой результат — вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией и обязательно там пройдут выборы», — пояснил он.

Накануне, 16 апреля, Украина передала ДНР десять человек в ходе обмена удерживаемыми лицами. Донецк, в свою очередь, отдал девятерых пленных, сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

Он уточнил, что киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. По словам Грызлова, договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации.

Как отметила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, изначально формула обмена была «11 на 9», но один человек отказался возвращаться на территорию ДНР. Первый в этом году обмен пленными между ДНР и Киевом прошел в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде подконтрольной ДНР Горловки.

Главную сложность в переговорном процессе по урегулированию ситуации в Донбассе представляет разведение сил.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник 7 апреля заявил, что Киев отказался обсуждать детали по участкам разведения сил в Донбассе. По его словам, ранее они были практически согласованы в рамках переговоров контактной группы.

Киев уклоняется от выполнения договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, которые были утверждены в марте нынешнего года с участием представителей ДНИ и ЛНР, а также заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщал чуть ранее МИД РФ.

Как напомнило ведомство, ранее стороны начали создание «дорожной карты» и достигли договоренности о формировании консультативного совета. А 26 марта в режиме видео-конференции проходило заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«К сожалению, оно закончилось провалом. Стали происходить странные вещи. В ходе переговоров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей. Вслед за этим от этих условий отказался и Киев. Складывается впечатление, что Украина пошла на это не без подсказки извне», — указали в МИД.

В прошлом месяце Ермак заявил, что Киев должен выполнять минские соглашения по урегулированию войны в Донбассе, чтобы Евросоюз продлил экономические санкции против России и после 31 июля.