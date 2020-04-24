Карантин для протестующих: в Гонконге арестовали лидеров оппозиции

Управление ООН по правам человека пристально следит за ситуацией вокруг ареста 15 оппозиционных активистов в Гонконге. Их подозревают в организации антиправительственных протестов, которые захлестнули китайский район в прошлом году.

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«Мы напоминаем правительству Гонконга о его обязательствах по международному пакту о гражданских и политических правах и надеемся, что оно будет продолжать взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами в поиске решений для всеобщего блага в будущем», — говорится в сообщении ведомства.

Аресты оппозиционеров раскритиковали и в США. В частности, глава Госдепа Майк Помпео назвал действия местных властей несовместимыми с общечеловеческими ценностями свободы выражения мнения и свободы собрания.

Как пишет The South China Morning Post, в числе задержанных 18 апреля граждан — медиамагнат, владелец газеты «Пинго жибао» Джимми Лай, правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию 81-летний Мартин Ли, политический активист Альберт Хо. Источники издания утверждают, что именно этих активистов Китай считает авторами антиправительственных протестов, а также подозревает их в связях с политическими кругами в США.

В свою очередь Пекин отвергает обвинения Вашингтона в каких-либо нарушениях прав протестующих.

В МИД КНР заявили, что полиция действовала в рамках закона, задержав участников «несанкционированных собраний». Поэтому иностранные государства не имеют права вмешиваться в ситуацию.

Фактор пандемии

Волнения начались в марте 2019 года и продолжались вплоть до января 2020 года. Зачастую акции имели массовый характер — несколько раз на улицы выходило более 1 млн человек. Спусковым крючком для протестов послужил законопроект об экстрадиции осужденных в материковый Китай, который вызвал крайне негативную реакцию у жителей города.

Регион взаимодействует с Пекином по принципу «одна страна — две системы», поэтому протестующие расценили инициативу как шаг к потере своей независимости.

Полная отмена спорного законопроекта не смогла остановить протестующих, но вмешательство неучтенного фактора — пандемии коронавируса — свело демонстрации на нет.

Тем не менее, для Гонконга эпидемию можно считать частично пройденным этапом. Последнее время в регионе не фиксируются новые случае заболевания.

Власти планируют постепенно начать снимать ограничительные меры в конце апреля или начале мая, но речи об отмене запрета на массовые собрания пока не идет. Впрочем, это не останавливает протестующих, которые уже пытаются согласовать проведение акции 1 мая. Они не исключают ее проведения и без разрешения властей.

«Абсурдно, что полиция хочет запретить нашу акцию, даже если мы сможем принять меры для удовлетворения ограничений на проведение собраний», — говорил один из арестованных оппозиционеров Ли Чеук Ян.

Местные СМИ указывают на то, что Пекин пытается использовать пандемию в своих интересах, в том числе для предотвращения возобновления демонстраций.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, это не совсем верная трактовка, так как это выгодно скорее властям Гонконга, чем непосредственно Пекину.

«Понятно, что масштабных демонстраций в ближайшие месяцы не будет и аресты оппозиционеров проводятся не для этого. Задержанные люди не имеют прямого отношения к прошлым демонстрациям, это скорее оппозиционные лидеры партийных сил. Они будут бороться на выборах в сентябре за места в заксобрании Гонконга», — добавил эксперт.

В целом это подтверждает сам характер антиправительственных протестов, которые были бессистемными и стихийными. По своей сути у них не было никаких лидеров, так что аресты никак не смогут их предотвратить.

Вопрос выборов

В то же время до следующих выборов в Гонконге осталось всего четыре месяца. В сложившейся ситуации оппозиция как никогда представляет угрозу для пропекинских властей города.

Прошлогодние местные выборы на волне протестов принесли оппозиционерам безоговорочную победу, и повторение этого сценария на уровне заксобраний крайне невыгодно администрации Гонконга.

«Гонконгский правящий истеблишмент начинает каким-то образом готовиться к предвыборной схватке с тем, чтобы остаточная память от прошлогодних протестов не смогла привести к победе оппозиционных сил. Чисто гипотетически, победа представителей только продемократической позиции может парализовать заксобрание Гонконга. Такая перспектива уже не является абстрактной, и становится по настоящему серьезной угрозой», — отмечает Александр Ломанов.

При этом, если говорить об использовании пандемии, администрация Гонконга использует все имеющиеся рычаги. Так, сообщается о масштабных арестах среди сотрудников здравоохранения, в том числе прямо во время работы в больницах из-за их возможной помощи протестующим в прошлом году. Госпитали патрулируют силы военной полиции в полном обмундировании, а ряд сотрудников правоохранительных органов работает в штатском для взаимодействия с гражданами и помощи в задержаниях.

Если в начале февраля местные власти критиковали за недостаточные меры для борьбы с распространением коронавируса, то теперь их называют чрезмерными.

По традиции «закручивание гаек» привязывают к Пекину, однако при учете контекста выборов это все же выгодно именно местным властям.

Китайский аспект

Отрицать определенный интерес Китая к стабилизации ситуации в Гонконге все же нельзя. Но в последнее время Пекин в большей степени сосредоточен на борьбе с внешним воздействием на ситуацию, что показывает арест первого иностранного гражданина из-за гонконгских протестов.

Как пишет Southern Daily, гражданин Белиза, бизнесмен Ли Хенли Ху Сян был арестован в Гуанджоу еще в ноябре прошлого года по обвинению в подрыве национальной безопасности Китая. 23 апреля его дело было передано в прокуратуру после завершения расследования Бюро нацбезопасности.

В докладе ведомства говорится, что Ли длительное время предоставляет капитал антикитайским группам, базирующимся в США, вступал в сговор с иностранными силами для вмешательства в дела Гонконга и поддерживал действия, которые угрожают национальной безопасности КНР.

«Это очень новый и интересный прецедент, он показывает, что Пекин начинает более жесткими инструментами защищать свои национальные интересы.

Складывается примечательная картина, которая демонстрирует готовность КНР вместе с администрацией Гонконга действовать более жестко и решительно, в отличии от спокойной реакции в прошлом году», — считает Александр Ломанов.

При этом у Белиза нет дипломатического представительства в Китае, так как он входит в число стран, признающих «независимость» китайского Тайваня. Эксперт отмечает, что из-за этого белизские дипломаты никак не смогут помочь своему гражданину на территории Китая.

«Следовательно, этот арест можно также рассматривать как серьезное предупреждение властям Белиза о том, что они признают неправильный Китай», — резюмировал Ломанов.