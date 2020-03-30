«Историческая партия»: Конте предрек вспышки национализма

Кризис, вызванный распространением коронавируса, может вызвать в некоторых странах Европы рост националистических и антиевропейских настроений, если Евросоюз не приложит усилий для его решения. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает испанская газета El Pais.

«Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте», — подчеркнул политик.

По его мнению, сейчас в Европе разыгрывается «историческая партия» — кризис системы здравоохранения перерос в экономический и социальный взрывы. Конте подчеркнул, что это исторический вызов для всей Европы.

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«Мы ограничиваем конституционные права наших граждан, и Европа должна реагировать, избегая трагических ошибок», — отметил итальянский премьер. Он также заявил, что ряд стран ЕС не до конца понимают всю жесткость экономического удара из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом.

«Италия и Испания страдают больше прочих стран на данный момент, но это ждет всех. К сожалению, цифры [заболевших COVID-19] растут повсеместно», — добавил Конте.

Ранее бывший вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини осудил Евросоюз за отсутствие адекватных мер по борьбе с пандемией и даже пригрозил выходом из объединения. Сальвини назвал безумием отсрочку в 15 дней, которую страны ЕС взяли для принятия решения по противовирусным мерам.

Он обратил внимание, что такой поступок союз совершает во время чрезвычайной ситуации. По его словам, сегодня люди умирают от пневмонии, а завтра будут умирать от бедности из-за кризиса на фоне распространения заболевания.

Политик назвал союз «гнездом змей и шакалов». Он выразил решимость победить коронавирус в стране, а затем, возможно, покинуть ЕС.

Ранее стало известно, что на совещании лидеров ЕС Джузеппе Конте отверг итоговый проект мер по преодолению новой инфекции. Он пояснил, что предложение не соответствует остроте ситуации, и дал коллегам 10 дней, чтобы найти «адекватное решение».

По последним данным, в Италии от коронавируса скончались более 9 тыс. человек. Система здравоохранения страны не справляется с резко возросшим наплывом пациентов с COVID-19.

Большое внимание привлекла помощь, оказанная итальянцам Россией. Вскоре после этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал «не пьянеть» от помощи, которая поступает от России и Китая наиболее пострадавшей в Европе от пандемии коронавируса Италии. Он был возмущен тем, что итальянские власти уделяют много внимания помощи, которая поступает именно из Москвы и Пекина.

«Почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов?» — посетовал политик в интервью телеканалу France 24.

В то же время он признал, что этой помощи недостаточно. Макрон заверил, что Франция будет и дальше поддерживать Италию. «Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — добавил французский президент.

В конце позапрошлой недели в Италию начали прибывать самолеты из России с необходимым оборудованием и персоналом для помощи итальянцам.

Всего в рамках операции «Из России с любовью» в Италию прибыли 15 самолетов. Они доставили около сотни российских военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом. Кроме того, российские власти решили помочь стране, поставив оборудование для диагностики заболеваний и дезинфекции помещений.

В среду, 25 марта, российские специалисты прибыли в итальянский Бергамо. Этот город является одним из самых пострадавших районов страны из-за пандемии. Только среди его жителей с 1 по 24 марта зафиксировано в четыре раза больше смертельных исходов, чем в аналогичный период за последние десять лет.

О том, как Россия помогает Италии, было показано по местному новостному телеканалу Tgcom24. Ведущий обратил внимание, что в Италию прибыли не только медикаменты и специальное оборудование, но и российские специалисты, которые занимаются борьбой с угрозами биологического характера.