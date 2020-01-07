«Опять начнут на русских хакеров кивать»: МИД об ошибке США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово «ошибка» в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака. Об этом она заявила в Facebook.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — отметила Захарова.

Речь идет о сообщениях ряда западных СМИ, в числе которых агентство Reuters, о неком письме, которое штаб операции «Непоколебимая решимость», проводимой коалицией во главе с США, передал иракским военным. В послании говорилось, что Вашингтон готов уйти из Ирака.

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Вскоре после этого руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что это письмо было черновиком.

«Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать», — пояснил американский военный. По его словам, письмо было плохо сформулировано, и уходить из Ирака американцы не намерены.

Министр обороны США Марк Эспер в свою очередь также дезавуировал положения письма, переданного иракским военным.

Напомним, в воскресенье, 5 января, депутаты Совета представителей Ирака на экстренном заседании постановили «положить конец военному присутствию иностранцев в стране». Кроме того, иракские парламентарии — в основном «за» голосовали представители шиитского большинства — решили прекратить работу в рамках международного соглашения по «антитеррористической коалиции».

Курдские и суннитские депутаты на заседание парламента не пришли.

Слушания были проведены на фоне резкого обострения ситуации в Ираке после декабрьских авиаударов США по территории страны — самолеты атаковали группировку «Катаиб Хезболла», убив порядка 25 боевиков. Минобороны США заявило, что операция была предпринята в ответ на регулярные нападения на американские военные объекты в Ираке. 31 декабря было совершено нападение на американское посольство в Багдаде — погибших не было, но охрана дипмиссии была серьезно усилена.

Через несколько дней после наступления 2020 года Пентагон взял на себя ответственность за убийство в Багдаде командующего спецназа «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани — одного из ключевых иранских военачальников. Вместе с ним был также убит заместитель командующего шиитским ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Они вместе с рядом сподвижников были ликвидированы ракетным ударом.

5 января в центре Багдада из миномета была обстреляна «зеленая зона», где находятся посольства США и других иностранных государств. В результате попадания снаряда в один из домов были ранены несколько человек.

Иран встретил сообщения о гибели генерала Сулеймани с возмущением. Аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран отомстит за убийство военачальника. На улицах иранских городов прошли массовые демонстрации в честь убитого генерала.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что американские Военно-воздушные силы готовы в любой момент нанести «сокрушительный удар» по 52 объектам, расположенным на иранской территории.

Принятое одновременно с этим решение парламента Ирака о выводе войск США добавило масла в огонь. Трамп заявил, что американцы не уйдут из Ирака, куда они вторглись в 2003 году, пока Багдад не заплатит «много миллиардов долларов» за авиабазу, построенную в эти годы.

Впоследствии США пытались через Совбез ООН «протащить» решение об осуждении атаки на американское посольство в Багдаде. Однако это у Вашингтона не получилось, и США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений. РФ и КНР, по мнению американской миссии при ООН, не позволяют организации сделать заявление, так как для этого требуется согласие всех 15 стран-членов Совета Безопасности.

При этом в миссии заявили, что 27 стран мира осудили нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, так как оно не учитывало изменившиеся реалии, отметил российский постпред в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что изначально Россия «решительно осудила» атаку на посольство, однако после этого был убит генерал Сулеймани.

«Мы сообщили, что можем предложить поправки к заявлению председателя СБ, но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег», — уточнил Небензя.

США ждет «второй Вьетнам», если они не выведут войска с Ближнего Востока, пригрозил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Теперь у Вашингтона будет «второй Вьетнам», если он не выведет свои войска с Ближнего Востока», — отметил советник. Также Велаяти подчеркнул, что Сулеймани был ключевой фигурой в отношениях между Ираном и Россией. Между тем американский президент Дональд Трамп назвал интервенцию США на Ближний Восток «крупнейшей ошибкой Америки в ее истории», но подчеркнул, что сбегать оттуда он не собирается.