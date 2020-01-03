Шествие бандеровцев в Киеве: Израиль и Польша возмущены

Праздничное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), вызвало негативную международную реакцию. Как сообщает РИА «Новости», акцию осудили послы Польши и Израиля в Киеве Бартош Цихоцки и Джоэль Лион.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить»,

– говорится в заявлении на сайте польской дипмиссии.

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1 января Киевская горадминистрация вывесила баннер с портретом Бандеры на своем здании, отметил дипломаты. Львовский облсовет также постановил выделить средства на памятные мероприятия в честь сотрудничавшего с нацистами украинского националиста Андрея Мельника и «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы, возмущаются дипломаты.

Также во Львове намерены выделить казенные средства на чествование публициста Юрия Липы — создателя «расистской теории украинской расы».

Послы Польши и Израиля назвали памятные мероприятия в честь этих людей оскорбительным. Украинские националисты пропагандировали этнические чистки, и это нельзя забывать — как и гибель убитых в годы Второй мировой войны мирных поляков и евреев от рук украинских коллаборационистов.

«Это <...> приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», — отмечается также в заявлении. Израильский и польский послы призвали власти Львова и Киева «искать правду через диалог» и предложили сотрудничество с музеями своих стран.

В апреле 2018 года во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы). Украинское националистическое формирование использовалось немцами в карательных акциях против французского Сопротивления, польских Армии Крайовой и Армии Людовой, а также югославских и советских партизан.

В середине декабря 2018 года Верховная рада Украины одобрила проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году, согласно которому день рождения организатора украинского националистического движения Степана Бандеры считается официальным праздником.

Степан Бандера известен как член ОУН, организатор ряда террористических актов. В 1934 году Бандеру арестовали польские власти. Он был приговорен судом к смертной казни, замененной впоследствии на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу вышел в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны. После пытался создать независимое Украинское государство, сотрудничал с нацистами, оказался в концлагере Заксенхаузен. Был застрелен агентом КГБ в 1959 году.

В декабре 2017 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил, что оценку идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры необходимо передать украино-польской комиссии по изучению исторических вопросов.

Об этой инициативе Порошенко объявил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Харькове. Он добавил, что данная комиссия будет заниматься и другими вопросами исторических взаимоотношений между странами.

Однако правительство Польши, судя по всему, к каким-либо компромиссам в этих вопросах не готово. В начале декабря премьер-министр Моравецкий заявил, что

Польша должна строить отношения с Украиной, основываясь на исторической правде. Он подчеркнул, что нельзя забывать Волынскую резню — геноцид поляков на западе Украины.

Тем не менее, шествия в честь памяти Бандеры проходят в Киеве и ряде других украинских городов ежегодно — в день рождения лидера ОУН-УПА, собирая при этом по тысяче-другой демонстрантов.