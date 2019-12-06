Хотят забрать себе: Сингапур арестовал российское судно

В Сингапуре арестовали за долги попавшее под санкции США российское судно «Севастополь». Теперь сингапурские власти хотят добиться через суд разрешения продать его, сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин.

По его словам, когда судно пришло в Сингапур, у него сломались вспомогательные двигатели.

По этой причине россиянам пришлось обращаться в сингапурские ремонтные компании, но, поскольку пароход находится под санкциями, 80% из них отказались чинить его. Остальные ставили «неподъемный ценник».

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«Пытались привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами. В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно», — рассказал Аникин. При этом он не уточнил сумму долга, о которой идет речь.

Сейчас судно находится под арестом и не может выйти из порта, компании не продают топливо. На борту находятся 12 членов экипажа. «Провизия у них есть, электричество тоже. Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря», — уточнил он.

Как отметил собеседник агентства, Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно. Тогда пароход сможет выйти из-под американских санкций и его можно будет продать.

Он подчеркнул, что компания уже обратилась в российское консульство и контактирует с дипломатами.

Как заявил РИА «Новости» председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов, в случае обращения «Гудзона» профсоюз подключится к ситуации с судном «Севастополь». По его словам, пока моряки не обращались в дальневосточное отделение РПСМ.

США в августе 2018 года внесли две российские компании и шесть судов, в том числе «Гудзон», в список санкций по КНДР. Среди судов — «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь».

Как утверждает Минфин США, обозначенные суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов. Предполагается, что они перекачивались с российских на северокорейские корабли в открытом море. При этом сама компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.

Группа экспертов ООН подготовила доклад по ситуации вокруг КНДР и 12 марта этого года разместила его на сайте организации. Там указано, что специалисты не получали от Вашингтона каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с судна «Патриот» на два северокорейских танкера в январе прошлого года. Тем не менее пока из списка компания не исключена.

На сегодняшний день проблемы есть и у принадлежащего «Гудзону» судна «Партизан»: оно находится в южнокорейском порту Пхохан, и никто не хочет продавать ему топливо.

Компания была вынуждена снять экипаж с «Партизана», моряки уже в России. На судне находится 100 тонн мазута. За ним никто не присматривает, поэтому есть риск разлива топлива.

Как рассказал Аникин, компания уже обращалась к капитану порта с просьбой выдать солярку из госрезервов. Тот отказал.

Компания предпринимала попытки продать «Партизана», но не может найти покупателя из-за санкций.

Аникин рассказал ТАСС, что «Гудзон» обратился за помощью к российскому правительству. Компания не может и распилить судно на металл, поскольку оно находятся в залоге у банка. По словам заместителя директора компании, наибольшую опасность на сегодняшний день представляет какой-нибудь сильный шторм, который может оторвать «Партизана» от причала.

В конце февраля в Японском море «Партизан», следовавший с грузом металлолома в южнокорейский порт Поханг, получил пробоину в результате небольшого взрыва на борту. В результате ЧП пострадавших не было, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

«25 февраля в Японском море на теплоходе «Партизан», порт приписки Владивосток, который следовал из Владивостока в порт Поханг (Южная Корея) с грузом металлолома, произошел взрыв и пожар на полубаке судна. Пострадавших нет и разлива топлива нет, пожар ликвидирован силами экипажа. По информации судовладельца, после ликвидации пожара обнаружены две пробоины в носовой части в шести метрах выше ватерлинии», — отметил представитель МСКЦ.

По его информации, судно было на ходу, у него не было течи и оно не нуждалось в буксировке. О причине взрыва ни МСКЦ, ни компания не сообщили.

Как сказал ТАСС заместитель директора компании «Гудзон» Валерий Улискин, благодаря профессионализму и опыту экипажа удалось быстро ликвидировать пожар и дать судну ход. Пробоины находились значительно выше ватерлинии, поэтому опасности затопления не было.