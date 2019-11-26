Скепсиса нет: Песков о возможной встрече Путина и Трампа

Кремль не настроен скептически относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Нет», — ответил он на вопрос журналистов, действительно ли в Кремле согласны с заявлениями источника в дипломатических кругах, который ранее рассказал о скепсисе Москвы относительно встречи двух лидеров.

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Собеседник ранее сообщил агентству, что «с каждой встречей все становится только хуже». Так источник ответил на вопрос об организации в обозримой перспективе встречи российского и американского лидеров с учетом отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где Путин и Трамп могли бы встретиться.

«У Трампа связаны руки», — добавил дипломатический источник, отметив «беспомощность» американского президента.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений [нормализации] <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин.

Сам российский лидер еще в середине лета говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона. Москва, по его словам, готова подождать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

Два лидера встретились тогда на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке в Японии и проговорили 1 час 20 минут. Открывая эту встречу, оба лидера выразили надежду, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось много.

Путин уже не в первый раз говорит, что Трамп скован политической системой США. Однако при этом американский президент способен и к самостоятельным решениям, проявляя политическую волю, заявлял президент России.

В начале лета 2019 года Путин указал, что российско-американские отношения «становятся все хуже и хуже, проходят через стадию деградации». Он связал это похолодание с безостановочными санкциями, налагаемыми Вашингтоном на Москву.

Трампа при этом пригласили приехать в российскую столицу на парад 9 мая в 2020 году в честь 75-й годовщины Победы над гитлеровской Германией, рассказал в начале ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Президент США приглашен Владимиром Путиным посетить Москву <...>. Это приглашение было воспринято с интересом», — сообщил чиновник.

Владимир Путин позвал Дональда Трампа на парад Победы еще летом, в конце июня. Американский лидер «очень позитивно» отреагировал на приглашение российского коллеги, говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В речах перед американцами Трамп также регулярно заявляет о своем положительном отношении к России.

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией», — подчеркнул президент США в конце лета 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана.

Тем не менее, он также говорил, что «ни один американский лидер не был так жесток в отношениях с Москвой». Также Трамп выступает как один из главных защитников НАТО, регулярно одобряя выделение многих миллиардов долларов на «сдерживание России в Европе».