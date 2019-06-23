Климкин гонит волну: Украина угрожает России давлением

Украина пригрозила России «новой волной давления» на международных площадках. Об этом заявил украинский глава МИД Павел Климкин, передает РИА «Новости».

«После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков», — заявил украинский политик.

Министр отметил, что давление будет «краткосрочным и среднесрочным». Также он анонсировал «много вещей», однако конкретизировать не стал. Он только упомянул некие «ограничения российской морской и военной активности».

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Напомним, что в конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна отпустить 24 украинских моряка, которых российские пограничники задержали в ноябре 2018 года. Причиной их заключения под стражу стало незаконное вторжение на территорию России через Керченский пролив.

Моряки не реагировали на требования российских спецслужб прекратить опасное маневрирование. По факту незаконного пересечения границы в России возбудили уголовное дело против украинских военнослужащих. Лефортовский суд в середине апреля постановил продлить арест задержанным до 24 июля 2019 года.

Кроме того, трибунал ООН обязал Россию вернуть конфискованные украинские корабли, передает РИА «Новости». Киевские власти назвали решение судьи «настоящей победой».

Отметим, что освобождение украинских моряков не означает, что уголовное дело против них должно быть приостановлено.

Согласно вынесенному постановлению, обе стороны конфликта должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об урегулировании конфликта. В то же время трибунал призвал оппонентов не совершать действия, которые бы усугубили ситуацию.

Тем не менее Россия не намерена исполнять это решение и будет и дальше отстаивать свою позицию.

«В случае с Керченским проливом не применима конвенция по морскому праву 82-го года, наш МИД уже детально это разъяснил. <...> Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на решение Международного трибунала.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — сообщили в МИД РФ.

При этом стоит отметить, что российских представителей не было ни на одних слушаниях. Однако это, как считает ITLOS, не должно было помешать рассмотрению дела.

Российские дипломаты в связи со сложившейся ситуацией неоднократно заявляли, что готовы «к контактам в двустороннем формате» по всем вопросам, которые связаны с инцидентом в Керченском проливе. Кроме того, диппредставительство призывало киевские власти «проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами».

Тем не менее ранее, 19 июня, в Швейцарии выразили мнение, что уже «пришло время» разрешить конфликт, связанный с украинскими моряками.

«Сейчас, наверное, пришло время для совершения определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента. Мы думаем, что необходимо уже эту ситуацию разрешать, это будет определенным позитивным сигналом», — отметил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

В то же время в Евросоюзе ждут, что Россия освободит задержанных военных Украины, сообщил РИА «Новости» представитель европейских структур.

Собеседник агентства отметил, что уважение решений международных судов имеет основополагающее значение для международного порядка, основанного на нормах. «Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение», — сказал он, озвучив решение трибунала.

За день до этого, по словам главы украинского МИДа Павла Климкина, министерство потребовало от стран-партнеров давления на России для выполнения ею решения Международного трибунала.

«Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации», — написал он в твиттере.