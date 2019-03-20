Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о «вине» России за медленное развитие Киевского метрополитена, сообщает RT.

«Нормальный человек такие глупости говорить не должен. Я даже не знаю, есть ли хоть одна проблема Украины, в которой не виновата Россия. Все, что на Украине не ладится, не получается, что там беспокоит власти страны — во всем они видят «руку Москвы» и вину России»,

— возмутился сенатор.

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Джабаров подчеркнул, что Порошенко пытается набрать политические очки в предвыборной гонке, и поэтому «сваливает все с больной головы на здоровую». Кроме того, член Совфеда указал на то, что для большинства трудоспособных россиян закрыт въезд на Украину — и «судить о состоянии украинской инфраструктуры он не может».

«Что там происходит — мы можем судить только косвенно, по тем разговорам, которые слышим от украинцев, приехавших к нам на работу. У них одно слово для оценки ситуации в стране — «плохо», — добавил Джабаров.

По словам сенатора, все заявления о евроитеграционных стремлениях Украины остаются лишь пустыми разговорами, и никакого реального движения не происходит.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в свою очередь, заявил, что Порошенко не может указать на истинного виновника проблем киевского метро, поэтому винит во всем Россию, сообщает НСН.

«Обычная предвыборная глупость. Петру Алексеевичу [Порошенко] надо ругать Россию. У него закончились сюжеты, поэтому он начал ругать за киевское метро. У нас по большому счету, действительно, в строительстве киевского метро большие проблемы, скорее всего, из-за того, что мэром сделали [Виталия] Кличко, причем опять же с подачи Петра Алексеевича. На сегодняшний момент он просто бездарный мэр, и в результате фактически и метро, и развитие города и дорог в ужасном состоянии!» — убежден украинский политолог.

Охрименко добавил, что Порошенко не может обвинить Виталия Кличко в проблемах города, поэтому виноватым назначает Владимира Путина.

Медленное развитие метрополитена в Киеве якобы связано с вмешательством Москвы, — по крайней мере, такое объяснение привел президент Украины Петр Порошенко на презентации новых станций метро Сырецко-Печерской линии.

«И, конечно, [агрессия РФ] затормозила планы развития киевского метро. Также сказываются атаки в гибридной войне. Только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании метрополитена»,

— заявил украинский лидер.

Метро прекращало работать лишь однажды, добавил Порошенко — с 18 по 20 февраля 2014 года, в день обострения столкновений на столичной площади Независимости. Тогда же, по словам Порошенко, началась «российская агрессия», затормозившая строительство, передает ФАН.

Однако «попытки РФ парализовать работу метро и жизнь Киева» провалились — украинцы «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в городе», добавил президент Украины.

Киевский метрополитен, в советское время носивший имя В.И. Ленина, был открыт 6 ноября 1960 года. Метро в Киеве стало третьим в СССР после подземных транспортных систем в Москве и Ленинграде.

Ежедневно киевское метро перевозит около 1,5 млн человек. Общая длина линий — 67,6 км (на 2017 год). При этом Киевский метрополитен — 60-й в мире по длине, но 29-й по пассажиропотоку. В нем всего три линии.

19 марта киевский мэр Кличко в строгом костюме и строительной каске спустился в шахту на строящемся участке, сделал селфи и выложил фотографию в фейсбук. Уже на поверхности его встретил Порошенко и пожал ему руку.

Украинские власти планируют в 2021 году ввести в строй две новые станции — «Мостицкую» и «Проспект Правды» на зеленой ветке Киевского метро. Эти станции будут первыми, построенными с 2013 года. До госпереворота на Украине станции метро строились каждые несколько лет.