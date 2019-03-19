«Киев бы отдал Крым НАТО»: Пушков ответил альянсу

У Киева не получится теперь передать военно-морскую базу в Севастополе под контроль НАТО, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом сенатор от Пермского края написал в своем твиттере.

«Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет»,

— заявил Пушков.

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Так сенатор прокомментировал призыв НАТО «вернуть Крым Украине», официально опубликованный Североатлантическим альянсом в пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией, 18 марта 2019 года.

В НАТО отметили, что считают присоединение Крыма «серьезным нарушением международного права», а также угрозой для «евроатлантической безопасности». Составители заявления подчеркнули, что НАТО не признает присоединения Крыма к России.

«Мы призываем Россию вернуть Крым Украине», — говорится в заявлении альянса.

В альянсе также убеждены, что Россия якобы неоправданно применила «военную силу против украинских кораблей и военно-морского персонала вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года». НАТО призвала «безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и предоставив свободу судоходства».

В Государственной думе это заявление назвали популизмом и предложили «дырку от бублика, а не Крым».

«Командованию Североатлантического альянса я бы посоветовал вспомнить совершенные ранее военные преступления в Югославии, они помнят свои бомбардировки мирного населения. А вообще этот документ носит скорее популистский характер, [в НАТО] прекрасно понимают, что нет никаких перспектив реализации подобного документа. Россия не вернет Крым», — отметил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в разговоре с ФАН.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого «за» воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Киев, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Санкционный список несколько раз продлевался и пополнялся. В него попали и руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ополченцы, российские политики, общественные деятели и бизнес.

Помимо персональных, действуют с 2014 года и ограничения, наложенные на целые секторы российской экономики, а также санкции как реакция на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». В настоящий момент они действуют до 31 января и 23 июня 2019 года соответственно, однако, учитывая практику последних пяти лет, ожидать прекращения их действия сложно — ограничения регулярно продлеваются на полгода. Санкции по Крыму запрещают европейскому бизнесу иметь какие-либо отношения с полуостровом. Они приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Телеканал Euronews рассказал, как изменился Крым спустя пять лет после присоединения к России, сообщает НСН.

Журналисты отмечают, что ответить на этот вопрос «очень сложно». С одной стороны, средний доход крымчан ниже, чем у других россиян, но с другой цены на товары и услуги на полуострове, по оценке телеканала, схожи с уровнем Москвы. Сообщается, что, в частности, пенсии в Крыму составляют в среднем 12 тыс. руб.

Пообщавшись с жителями Крымского полуострова, корреспондент телеканала выяснила, что многие из них счастливы, даже если не стали богаче, как надеялись. Некоторые крымчане в беседе с корреспондентом Euronews обвинили местные власти в коррупции, а один таксист сообщил журналистке, что некоторые люди недовольны отсутствием возможности с легкостью путешествовать за границу.