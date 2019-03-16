Статья ни при чем: против Луценко закрыли дело о коррупции

На Украине закрыли уголовное дело в отношении генпрокурора Юрия Луценко, которого подозревали в незаконном обогащении, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование по факту возможного незаконного обогащения Луценко началось еще в ноябре 2017 года. Тогда же национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам генпрокурора.

О возбуждении против Луценко уголовного дела сообщил в своем фейсбуке бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. «По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко», — написал он, отметив, что это уже пятое уголовное дело в отношении Луценко, возбужденное по его запросу.

Реклама

Если бы вину генпрокурора доказали, по нормам уголовного кодекса Украины ему бы грозило лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

Но, как сообщил 16 марта «Украинским новостям» источник, дело закрыли из-за отсутствия в действиях Луценко состава преступления.

Кстати, решение о закрытии дела НАБУ и САП приняли еще до отмены статьи УК страны об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

По постановлению Конституционного суда Украины от 26 февраля положения статьи уголовного кодекса страны о незаконном обогащении чиновников больше не имеют силы, так как их признали не соответствующими принципам верховенства права. Такое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, обязывая самого подозреваемого доказывать законность своего состояния. После этого в НАБУ подтвердили, что в связи с решением суда бюро начало закрывать уголовные дела, которых к тому моменту насчитывалось 65.

При этом уже 28 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала внесенный президентом страны Петром Порошенко законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, в котором, по словам главы государства, были учтены все замечания Конституционного суда.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена на Украине в 2015 году как одно из требований ЕС в рамках плана действий по визовой либерализации. К тому же это входило в список обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Но после отмены данной статьи в пресс-службе Transparency International заявили, что Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом, если не восстановит соответствующую норму. В сообщении организации подчеркнули, что обвиняемые в коррупции чиновники обязаны нести за это уголовное наказание.

«Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны», — указали в сообщении.

К тому же с критикой в связи с отменой данного закона выступили украинские общественные организации, которые заметили, что данное решение по сути является отказом провести антикоррупционную реформу в стране.

Одним из освободившихся в результате отмены этой статьи стал мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняли в завладении имуществом в особо крупных размерах при продаже завода «Краян».

Его и его заместителя Павла Вугельмана задержали в киевском аэропорту Борисполь в феврале прошлого года, сообщили на сайте НАБУ.

«14 февраля, в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП в соответствии со ст. 208 УПК Украины задержали Одесского городского голову и его заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»)», – указали в сообщении.

Следователи подозревают, что они могли быть причастными к схеме нанесения ущерба местному бюджету Одессы. В сентябре 2016 года мэрия города приобрела здание, которое до этого входило в целостный имущественный комплекс ГП «Завод «Краян», за 185 млн грн (около 400 млн руб.). Частная структура, которая продала его, в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн (около 25 млн руб.). Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перевести компании с признаками фиктивности.

«Благодаря принятым мерам удалось предотвратить эту попытку легализации и добиться наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снять арест со счетов, в том числе путем неожиданного изменения цены договора в январе 2018 года», – сообщили в НАБУ.

Но в начале марта этого года стало известно, что дело в отношении Труханова закрыли в связи с отменой соответствующей статьи.