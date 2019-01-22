Эрдоган в Москве: как поделят Сирию после ухода США. LIVE

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Ситуация продвинулась после того, как 29 декабря Россию посетила турецкая делегация во главе с министрами иностранных дел и обороны Турции. По итогам прошедших тогда встреч глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что «Турция наладила с Россией хорошее сотрудничество по Сирии».
Этому визиту турецкого президента предшествовала серьезная дипломатическая работа. Турецкий президент говорил о своем желании поговорить с российским коллегой еще в конце прошлого года. Однако в Кремле тогда на эти заявления отвечали: в графике Путина планов на подобные встречи пока нет.
Однако главным событием станет именно встреча двух лидеров. «В ходе контактов в Москве помимо двусторонних отношений будут обсуждаться также различные региональные и международные темы и прежде всего всего Сирия», — говорится в коммюнике.
Как отмечают в канцелярии турецкого президента, программой визита предусмотрены также переговоры в составе делегаций, в которые войдут министры и представители двух стран.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Мы будем следить за встречей двух лидеров и рассказывать вам о самых главных ее подробностях в нашей онлайн-трансляции.