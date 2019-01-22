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Эрдоган в Москве: как поделят Сирию после ухода США. LIVE

Эрдоган и Путин проводят переговоры в Москве

Турецкая делегация во главе с президентом республики Реджепом Эрдоганом прибывает в Москву с однодневным рабочим визитом. Главным мероприятием дня станут переговоры турецкого лидера с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны особое внимание уделят разделу Сирии после ухода США. «Газета.Ru» следит за встречей двух лидеров в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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10:27

Ситуация продвинулась после того, как 29 декабря Россию посетила турецкая делегация во главе с министрами иностранных дел и обороны Турции. По итогам прошедших тогда встреч глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что «Турция наладила с Россией хорошее сотрудничество по Сирии».

10:13

Этому визиту турецкого президента предшествовала серьезная дипломатическая работа. Турецкий президент говорил о своем желании поговорить с российским коллегой еще в конце прошлого года. Однако в Кремле тогда на эти заявления отвечали: в графике Путина планов на подобные встречи пока нет.

10:00

Однако главным событием станет именно встреча двух лидеров. «В ходе контактов в Москве помимо двусторонних отношений будут обсуждаться также различные региональные и международные темы и прежде всего всего Сирия», — говорится в коммюнике.

09:57

Как отмечают в канцелярии турецкого президента, программой визита предусмотрены также переговоры в составе делегаций, в которые войдут министры и представители двух стран.

09:54

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мы будем следить за встречей двух лидеров и рассказывать вам о самых главных ее подробностях в нашей онлайн-трансляции.