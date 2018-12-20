За счет своей страны: Путин рассказал о рейтинге Порошенко

Незаконное пересечение государственной границы РФ в Керченском проливе со стороны военных украинских судов было провокацией в интересах президента Украины Петра Порошенко, который ради повышения собственных политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа, рассказал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве.

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«Удалась она или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12 процентов. У Юлии Владимировны, по-моему, 20 и больше, уже 20 с лишним, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко и Порошенко, у них в районе 12 процентов. В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что создание провокаций в целом не является приемлемым путем для работы в интересах страны.

«Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий?

Понятно, там выборы, и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор», — подчеркнул Путин.

Глава государства также указал на бесчеловечное отношение Киева к своим военным.

«Ну а что касается будущего украинских военнослужащих, их послали и рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Но, слава Богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать», — пояснил президент России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что Путин сделал Киеву предупреждение о недопустимости подобных провокаций, передает ФАН.

«Президент послал Украине четкий сигнал. В случае провокации Киев получит ответ, и он будет очень серьезным.

Как именно отреагируют наши силовые структуры, вопрос открытый, но уверен: за многие годы своего существования они накопили соответствующий опыт. Предыдущая провокация в Керченском проливе наглядно продемонстрировала профессионализм пограничных служб. Хотя, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы ситуация повторилась, потому что, помимо жесткого ответа, Украина может в целом очень сильно пострадать», — пояснил сенатор от Республики Крым.

В свою очередь директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев высказал мнение, что главной целью провокации ВСУ было создание возможности отложить выборы, передает НСН.

«После введения военного положения еще не были озвучены и опубликованы результаты новых социологических исследований, поэтому еще не время делать какие-то выводы. Если говорить о каких-то политических мотивах, то тут скорее была задача не нарастить рейтинг, а перенести дату выборов», — сказал эксперт.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее

украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб

в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение. Также после произошедшего Порошенко хотел поговорить по телефону с Путиным, но получил отказ. Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украиского президента.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — сказал Путин.

Глава государства указал, что Порошенко создал кризисную ситуации в Керченском проливе, чтобы возложить ответственность на Россию и «продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — заключил Путин.

Вскоре стало известно, что рейтинг Порошенко остается достаточно невысоким по сравнению с другими потенциальными кандидатами на пост главы государства. Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него на выборах в марте следующего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследователи выяснили, что за Порошенко готовы отдать свои голоса только 6,5% избирателей. Как и прежде, рейтинг возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддерживают 11,9% жителей страны (21,2%).

За ней следует шоумен Владимир Зеленский, которого во главе государства хотели бы видеть 8,2% (14,6%) избирателей. За лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотели бы проголосовать 6,2% (11%). 4,9% (8,7%) голосов пока достаются лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, 4,6% (8,2%) — лидеру «Гражданской позиции» Анатолию Гриценко, а 2,1% (3,8%) — лидеру музыкальной группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку.