Венгрия обвинила главу МИД Украины в распространении дезинформации

Сийярто: Сибига распространяет фейки о вмешательстве России в венгерские выборы
Глава МИД Украины Андрей Сибига распространяет дезинформацию о том, что Россия вмешивается в парламентские выборы в Венгрии на стороне действующего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что Киев готов использовать любые средства для влияния на результат парламентских выборов в Венгрии и победы на них оппозиции. По словам Сийярто, украинские власти начали с нефтяной блокады, продолжили попыткой тотальной энергетической блокады, затем последовали угрозы Орбану, его детям и несовершеннолетним внукам. Сейчас Сибига начал «бесстыдную кампанию дезинформации», используя проживающих в Закарпатье венгров.

Сийярто отметил, что права закарпатских венгров непрерывно ущемляются с 2015 года, а теперь Киев ещё и втягивает их в «​​грязную кампанию лжи».

Глава МИД Венгрии заявил, что правящая партия выиграет выборы, и украинцы «никогда в жизни» не вступят в Европейский союз, несмотря на всю ложь Сибиги и угрозы президента Украины Владимира Зеленского.

18 марта Орбан опроверг утверждения венгерской оппозиции о якобы попытках Москвы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании разрушить экономику Венгрии.

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
