В России создали спутник для миссии к Венере по типу американского Mars Cube

В МАИ создали спутник по типу американского Mars Cube для миссии «Венера-Д»

В Московском авиационном институте разрабатывают кубсат-ретранслятор — спутник, который обеспечит надежную связь исследовательских аппаратов с Землей и повысит эффективность российской миссии «Венера-Д». Об этом «Газете.Ru» рассказали в МАИ.

Разрабатываемый кубсат имеет размер 6 юнитов, то есть состоит из шести модулей размером 10×10×10 см. Во время миссии он будет ретранслировать на Землю фотографии, телеметрию и научные данные с аэростатов и наземных аппаратов на Венере. Планируется, что после завершения работы спутник перейдет в спящий режим и в перспективе сможет оказывать услуги для исследовательских миссий других стран.

«За образец мы взяли американский Mars Cube, который сопровождал марсианскую миссию. Но наш спутник уникален тем, что адаптирован к особенностям орбиты Венеры – планеты, у которой нет собственного магнитного поля и высокий уровень радиации», — рассказал руководитель проекта, специалист Центра космических технологий МАИ Александр Бон.

«Венера-Д» («Венера Долгоживущая») — будущая российская автоматическая межпланетная станция (АМС) для изучения Венеры. Усовершенствованный аналог советских аппаратов серии «Венера». Запуск станции «Венера-Д» планируется после 2030 года.

Работа техники на орбите Венеры осложнена несколькими факторами: из‑за отсутствия у планеты магнитного поля техника сильно страдает от солнечной радиации, а большое расстояние до Земли затрудняет связь и вызывает задержки сигнала.

В обычных спутниках за управление отвечает микроконтроллер, но он чувствителен к радиации. Чтобы решить эту проблему, в разрабатываемом кубсате микроконтроллер заменили аналоговым управлением, осуществляемым транзисторами, резисторами, конденсаторами и другими компонентами. Каждый такой элемент выполняет простую функцию: транзистор может усиливать сигнал или работать как переключатель, резистор ограничивает ток, конденсатор сглаживает скачки напряжения. Эти компоненты соединяют особым образом, чтобы схема автоматически выполняла нужные действия без программы и процессора.

Помимо этого, для проекта разработана инновационная микрополосковая антенна, позволяющая быстро и надежно передавать информацию через сотни миллионов километров космического пространства. Чтобы кубсат мог самостоятельно маневрировать, на него будут установлены импульсные плазменные двигатели.

Ранее биолог рассказал, почему сахар в пожилом возрасте для мозга вреден.