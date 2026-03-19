«Бавария» обыграла «Аталанту» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Во втором матче 1/8 финала команда под руководством Венсана Компани обыграла «Аталанту» из Бергамо. Игра прошла в Мюнхене на «Альянс Арене» и завершилась со счетом 4:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

По сумме двух встреч «Бавария» прошла дальше с общим счетом 10:2. В четвертьфинале мюнхенцы сыграют против мадридского «Реала».

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Таким образом, российские клубы также продолжают существование без участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



