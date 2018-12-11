«Выгодно России»: что украинцам не по душе

Разрыв договора о дружбе с Россией сыграет на пользу российским властям — такого мнения придерживаются украинцы, опрошенные телеканалом NewsOne. В прямом эфире был задан вопрос: какая сторона получит большую выгоду от прекращения договора о дружбе между Россией и Украиной.

В опросе приняли участие более 10 тыс. человек, позвонивших в студию и ответивших на вопрос. Лишь 7% опрошенных убеждены, что разрыв договора поможет Украине.

11 декабря в газете украинской Рады «Голос Украины» опубликован закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Закон вступит в силу в среду, 12 декабря.

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«Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению», — говорится в тексте.

10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией. «Непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал в своем аккаунте в соцсетях украинский лидер.

Ранее инициативу одобрила Верховная рада, передает НСН. Действие документа прекращается с 1 апреля 2019 года. Однако Киев решил не продлевать ключевой договор с Россией еще в сентябре 2018 года.

Указ о непродлении договора был подписан Петром Порошенко еще 17 сентября. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения.

В свою очередь, в департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

«Украинское руководство не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИД РФ. Российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между Москвой и Киевом будет преодолен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, назвал идею Киева неразумной, пояснив, что российско-украинские отношения и без того находятся в глубочайшем кризисе.

При этом в июле 2017 года в интервью изданию «Апостроф» замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — рассказал Тука.

Российские власти неоднократно заявляли, что Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не было и нет.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

Украинский президент Петр Порошенко демонстрирует пренебрежение к многовековой истории, которая связывает Россию и Украину, разрывая договор о дружбе и сотрудничестве, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев.

«Ему [Порошенко] совершенно плевать на многовековую историю, которая связывает Россию и Украину», — передает слова Тайсаева ФАН.

Он напомнил, что Россия никогда не воевала и не намерена воевать с Украиной, но такие политики, как Порошенко, идут на все, чтобы «разжечь эту войну».