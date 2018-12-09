«Не вмешивайтесь»: Франции не нужен Трамп

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о ситуации в республике, где сейчас бунтуют «желтые жилеты». Он подчеркнул, что США не должны вмешиваться во внутреннюю политику Франции.

Реклама

«Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему об этом же: «Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью», — заявил Ле Дриан телеканалу LCI.

Он также добавил, что «не стоит обращать внимание на эти заявления, так как большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату».

В субботу Дональд Трамп написал в своем твиттере, что во время протестов «желтых жилетов» французы скандируют лозунги с призывом к действующему американскому президенту возглавить их страну. Он уверен, что демонстранты вышли на французские улицы из-за Парижского соглашения о климате 2015 года.

«Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Протестующие] скандируют: «Мы хотим Трампа», — заявил глава Белого дома.

По его мнению, недовольство французов связано исключительно с нежеланием платить большие суммы развивающимся странам на защиту окружающей среды.

«Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон (президент Франции — «Газета.Ru») и протестующие согласились с выводами, к которым я пришел два года назад. Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», — написал Трамп. Он также считает, что это соглашение оправдывает наиболее сильные источники загрязнения.

В конце своего сообщения Трамп признался Франции в любви.

Парижское соглашение о климате было принято 12 декабря 2015 года и спустя полгода подписано. Оно закрепило договор между странами о недопущении повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. Ученые считают, что в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии.

Решение, о котором Трамп говорит в своем посте в твиттере, было принято им в июне прошлого года. Тогда администрация главы государства объявила о решении президента выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями. Впрочем, этого следовало ожидать, поскольку выход из этого договора был одним из предвыборных обещаний американского лидера. По мнению Трампа, нынешняя редакция документа существенно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.

Что же касается самих массовых акций протеста во Франции, которые проходят там с середины ноября, то они спровоцированы намерением французских властей увеличить цены на автомобильное топливо.

В ходе протестов регулярно происходят столкновения демонстрантов с полицией, погромы и поджоги машин, а также разрушения магазинов, банков.

Не отдыхали бунтующие и в субботу, 8 декабря. В этот день акции протеста прошли в нескольких французских городах, а самая масштабная из них, как обычно, была в Париже. Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в субботних протестах приняли участие 125 тысяч человек. К концу для были задержаны более 1300 демонстрантов.

В этот день в связи с протестами в Париже были закрыты все заведения, кроме булочных и аптек. Демонстранты успели разграбить магазин сотовых телефонов. В отдельных местах вспыхивал огонь, с ним боролись пожарные. Полиция, как и на предыдущих акциях, применяла против бунтующих резиновые пули и слезоточивый газ. Многие протестанты для защиты надевали шлемы и маски.

При этом французская полиция настаивала на том, что ее действия направлены не против мирных демонстрантов, а исключительно против хулиганов, которые провоцируют беспорядки. «Всегда на вашей стороне ради вашей защиты. Большинство мирных «желтых жилетов» дистанцируются от погромщиков. #всевместе не допустим насилия», — написали в твиттере силовиков.

Это четвертые «протестные» выходные, и некоторых успехов демонстранты уже успели добиться. Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти республики официально на шесть месяцев вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо.

По его заверениям, тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время обсуждения более долгосрочных мер в течение зимы.

Кроме того, власти решили отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей и пообещали в ходе предстоящих переговоров прийти к менее дорогостоящей системе.