42 на 89: Киев предложил Москве обмен заключенными

Украина предложила России провести обмен заключенными по формуле «42 на 89», рассказал представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук. В числе предлагающихся к обмену — 24 украинских военных, нарушивших государственную границу России при инциденте в Керченском проливе.

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«Мы подчеркнули, что почти 90 человек могут встретить Новый год в кругу своих семей. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев», — сказал украинский делегат.

Он добавил, что если будет достигнуто соглашение по данному вопросу, то Киев готов передать Москве еще 66 россиян в обмен на 19 украинцев, сообщает ФАН.

Также в среду 5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва может рассмотреть возможность обмена задержанных в Черном море украинских моряков.

«Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю», — заявил представитель Кремля.

Неделю назад суд в Крыму арестовал всех военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе.

В ЦОС ФСБ отметили, что среди экипажа также были два сотрудника СБУ Андрей Драч и Василий Сорока, которые занимались координацией действий украинских кораблей.

Отмечается, что Сорока находится в больнице в Керчи вместе с двумя моряками, которые пострадали в результате инцидента, его состояние оценивается как стабильное.

Сообщается, что Андрей Драч в зале суда заявил, что не имел умысла нарушать российские законы.

«Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал», — сказал Драч.

В начале прошлого месяца Песков сказал, что в Кремле не считают, что освобождение главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского является темой для обмена.

«Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность», — заявил Песков.

В конце октября нынешнего года российских моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских моряков, сообщил пресс-секретарь омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Он отметил, что обмен состоялся 30 октября и россияне уже вернулись в Крым. Как подчеркнул Зловедов, моряки сохранили флаг сейнера и привезли его обратно, передает НСН.

«Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства,

у них была постоянная мобильная связь», — указала омбудсмен.

Она также подчеркнула, что переговоры об обмене капитанов «Норда» и украинского сейнера ЯМК-0041, который задержали у берегов Крыма за браконьерство, уже начались.

«Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса», — сообщила Москалькова.

Она объяснила, что в случае с капитанами необходимо принять процессуальные решения, связанные с уголовными делами. Для возвращения на родину членов экипажа российского и украинского судов это не требовалось, поскольку их не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

В том же месяце первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем фейсбуке сообщила о том, что украинские власти готовы немедленно обменять осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова на любого гражданина России, осужденного на Украине.

«Украина готова немедленно забрать Олега и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию, и передать в обмен кого-либо из россиян, осужденных в Украине за тяжкие преступления», — написала Геращенко.

Она также отметила, что украинская сторона не получила официально информации о прекращении Сенцовым голодовки от официальных представителей российской стороны.