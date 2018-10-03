Еще год: Порошенко хочет оставить Донбассу особый статус

Президент Украины Петр Порошенко намерен продлить действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект (№9153) 3 октября зарегистрирован на сайте Верховной рады.

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«Целью принятия акта является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной рады Украины (далее — отдельные районы Донецкой и Луганской областей) путем внесения изменения в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в пояснительной записке к документу.

В статье первой этого закона говорится: «Согласно этому закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»,

вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному Порошенко, также сообщается, что причиной для продления срока является необходимость обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят на Украине в сентябре 2014 года сроком на три года. В октябре 2017-го истекал срок его действия. Осенью прошлого года депутаты Верховной рады приняли закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определяемые решением Верховной рады Украины», который продлил действие особого статуса Донбасса еще на один год.

Нынешний законопроект, внесенный Петром Порошенко, по сути, является продолжением законодательной практики, установленной предыдущими двумя документами.

При этом чтобы положения закона, закрепляющие за Донбассом особый статус, вступили в силу, Киев ставит ряд условий, в числе которых — соблюдение безопасности на территории региона. В частности, закон предусматривает необходимость вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Очевидно, в этой части документа подразумевается «российское присутствие», в котором Киев постоянно обвиняет Москву. Россия неоднократно отвергала подобные заявления, а украинские политики и военные признавались, что доказать присутствие «российских войск» на территории самопровозглашенных республик Киеву доказать так и не удалось.

С призывом подлить срок действия закона об особом статусе Донбасса ранее выступал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По мнению американского политика, это необходимо не столько для изменения ситуации в регионе, сколько для сохранения санкционного режима против России.

«Если этот закон будет продлен, то ситуация на следующий день будет совершенно такой же, как сегодня, то есть фактически там никаких изменений не будет. Но чрезвычайно важным является продолжение режима санкций, наложенных из-за агрессии России в Украине», — сказал Волкер.

Вместе с тем в августе текущего года спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении во многом зависит от мнения международных партнеров. «Это будет <…> зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России», — сказал Парубий.

Как объяснил спикер, такая позиция обусловлена необходимостью для международного позиционирования страны и защиты ее интересов как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровне.

О своей инициативе продлить действие закона об особом статусе Донбасса президент Украины Порошенко заявил во время ежегодного послания Верховной раде в сентябре. В ходе этой же речи он в очередной раз извинился, что не смог сдержать данное во время президентской гонки обещание «закончить АТО за несколько дней».

Предоставление «особого статуса» Донбассу — не единственная инициатива украинских политиков, направленных на урегулирование ситуации на юго-востоке страны.

В феврале 2018 года Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который назвали законом о реинтеграции Донбасса.

В нем указывалось, что «страна-агрессор» — Россия — «оккупировала» ряд районов в Донецкой и Луганской областях.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя принятие закона, заявлял, что подобная мера «прямо противоречит духу и букве минских соглашений и закрепляет поддержку официальным Киевом преступлений украинских вооруженных сил и «радикалов-националистов».

Через год на Украине состоятся парламентские выборы, поэтому дальнейшую судьбу закона о статусе Донбасса будет решать уже новый состав Рады.

Эксперты из Центра политической конъюнктуры провели исследование процесса урегулирования конфликта, по итогам которого самым успешным направлением в этом вопросе назвали обмен военнопленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, — впервые за 14 месяцев. Вместе с тем продление действия закона об особом статусе Донбасса специалисты посчитали положительной тенденцией.