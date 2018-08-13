Украина, Сирия и газ: о чем поговорят Путин и Меркель

18 августа в Берлине состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Во время переговоров стороны обсудят Украины, Сирию и вопросы энергетики. Ключевым для Меркель станет вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2», отказаться от которого ее просит Вашингтон.

Реклама

Встреча лидеров России и Германии пройдет во дворце Мезеберг — резиденции Меркель. Как отметил официальный представитель правительства ФРГ, предположительно,

«будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии… и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество»,

— цитирует РИА «Новости» официального представителя германского правительства Штеффена Зайберта.

Визит Путина в Германию будет ответным на визит Меркель в Сочи в мае 2018 года. Тогда СМИ обсуждали большой букет цветов, подаренный Путиным канцлеру, однако стороны обсуждали серьезный букет проблем — как двусторонних, так и международных отношений.

Главной проблемой, пути решения которой хотят найти Меркель и Путин, является, прежде всего, разрешение конфликта на востоке Украины. Обе стороны являются частью «нормандского формата», который в последнее время малоактивен. Несмотря на то что стороны в каждом заявлении выражают приверженность минским соглашениям, ситуация с урегулированием в Донбассе не сдвинулась с мертвой точки.

Не менее важен и вопрос Сирии и, хотя Германия не участвует в сирийской операции, последствия конфликта на Ближнем Востоке она ощутила сполна. Именно эта страна стала главной в ЕС по приему беженцев.

Миграционная политика, которую проводит Меркель, стала причиной конфликта внутри правящей коалиции — партнеры канцлера дают ей понять, что ситуация с беженцами становится для них неприемлемой.

В свою очередь, Путин заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, что возвращение беженцев в Сирию снизит нагрузку на европейские страны.

Цель Москвы — привлечь Германию к сотрудничеству по этому вопросу, которому, в частности, была посвящена недавняя поездка в ФРГ главы МИД России Сергея Лаврова и главы Генштаба Сергея Герасимова. Оба высокопоставленных российских чиновника были приняты Меркель, которые находились там в качестве спецпосланников российского президента.

Встреча с Путиным в Германии, которая имеет все шансы увенчаться конкретными договоренностями, может укрепить позиции канцлера, которая находится в сложном положении и подвергается критике со стороны партнеров по коалиции.

Согласно недавнему опросу Bild, рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии упал до минимума за последние 12 лет, и в настоящий момент составляет 29%.

При этом Меркель встретится с Путиным за два дня до встречи руководства Христианско-демократического союза, где она расскажет однопартийцам и о своей встрече с Путиным. Эксперты отмечают, что, несмотря на противоречия, Путин — более комфортный партнер по переговорам для Меркель, чем президент США Дональд Трамп, отношения с которым у нее не сложились.

Кроме политических, будет обсуждаться и важная экономическая проблема — судьба газопровода «Северный Поток — 2». Проект предполагает прокладку двух нитей газопровода объемом 55 млрд кубов в год. Разрешение на его прокладку уже дали Германия, Финляндия, Швеция, очередь за Данией, однако и без нее уже охвачено почти 90% маршрута.

На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп набросился на немецкого канцлера с обвинениями, призвав отказаться от проекта. 19 июля в американский конгресс был внесен законопроект, предлагающий ввести санкции в отношении компаний, которые поставляют трубы или оборудование для российских энергетических компаний.

В законопроекте также говорится о необходимости давления на страны НАТО, через территорию которых пройдет газопровод «Северный поток — 2». В Германии от проекта отказываться не хотят и пока неясно, кто выйдет победителем из этого конфликта.

Активный противник проекта — президент Украины Петр Порошенко, который призвал европейских партнеров Киева «избавиться от обманчивых и гибельных кремлевских чар».

В свою очередь, в Москве неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.